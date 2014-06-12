بالصور.. تعليمات «داعش» لسكان الموصل: الحجاب للنساء والصلاة جماعة للرجال

وزع تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش»، الخميس، «وثيقة المدينة» على سكان الموصل بعد سيطرته عليها وبعدما انسحب الجيش والشرطة العراقية.

وجاءت أهم نقاط «‫‏وثيقة المدينة» للتعامل في الموصل المكونة من 16 نقطة عامة أو ضوابط، أن كل الأموال الحكومية تؤول للتنظيم، وكذلك حث المسلمين على الصلاة جماعة لا فرديا، ودعوة العلماء المحليين وشيوخ العشائر للعمل معهم، وتجريم أي تعامل مع حكومة العراق أو برلمانه، فتح التوبة أمام (الأسرى أو منسوبي الحكومة والجيش ومن يرفض فجزاءه القتل) وتخصيص أماكن لها، وتجريم أية تجماعات أو مجالس أو حركات برايات، الحكم بالشريعة، تحريم المراقد والمزارات وشواهد القبور وتدميرها، النساء لا يخرجن إلا لحاجة قصوى وبملابس فضفاضة وحجاب.