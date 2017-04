جينيفر لوبيز تطير إلى البرازيل وتبحث عن حبيب جديد‏

بعد إنفصالها عن حبيبها الراقص Casper Smart الأسبوع الماضي، كشف مصدر مقربّ من النجمة العالمية Jennifer Lopez أنها مستعدّة لمواعدة شخص آخر من دون تردّد.

وأكّد هذا المصدر أن Lopez البالغة من العمر 44 عاماً تريد الإرتباط برجل أكبر منها سنّاً، أي أنها لن تعيش مجددّاً علاقة عاطفية مع شاب أصغر منها، كما فعلت سابقاً مع Smart البالغ من العمر 27 سنة.

ومن جهة أخرى، سافرت النجمة Jennifer Lopez أمس الأربعاء إلى البرازيل للمشاركة في حفل إنطلاق كأس العالم للعام 2014 من خلال أغنية We Are One التي ستقدمّها مع مغنّي الراب Pitbull والمغنية البرازيلية Claudia Leitte، كما نشرت على موقع إنستجرام صورة لها من الطائرة لتنفي الأخبار التي ترددت حول إنسحابها من حفل إنطلاق المونديال.

يذكر أن Lopez أعلنت نهار الجمعة الفائت إنفصالها عن Casper بسبب خيانته لها مع عارضة الأزياء Xristina Marie، ومن الواضخ أن Jennifer التي تعتبر من أبرز النجوم الذين إرتبطوا بأشخاص أصغر منهم، لم تحبّذ هذه التجربة ولن تكررّها في المستقبل.

