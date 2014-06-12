بالصور: ميك جاغر يتخطى وفاة حبيبته ويدخل في علاقة جديدة

لم يتطلّب النجم Mick Jagger الكثير من الوقت لتخطي مأساة انتحار حبيبته، مصمّمة الأزياء L'Wren Scott، للدخول في علاقة جديدة.

فبعد أقلّ من 11 أسبوعاً على انتحار حبيبة نجم فرقة The Rolling Stones، التي جمعته بها علاقة لمدّة 13 عاماً، شوهد مع امرأة بوضع حميم على شرفة غرفته في أحد فنادق سويسرا.

وبعد انتشار صوره على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعلت التعليقات المعاتبة، التي تمنّت أن يحترم حبيبته الراحلة لفترة أطول، فيما قلّة من الناس اعتبرت أنّ فترة 11 أسبوعاً كافية كحداد.

والتعليق اللافت كان لشقيقة L'Wren ، التي تُدعى Jan Shane، حيث قالت: "هذه الصورة تجعلني أتساءل إذا كان يشعر Mick ويفكّر، والناس تتساءل: لماذا لورين كانت محبطة؟"، كما أضافت أن Mick لن يتغيّر أبداً، إشارة منها إلى أنه ربما كان يخون شقيقتها وكان السبب في انتحارها.

يُذكر أن L'Wren Scott كانت انتحرت في شهر آذار/مارس، بعد أن جمعتها علاقة بالنجم Mick Jagger، منذ عام 2001.