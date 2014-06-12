دعوة فريدة من نوعها لحضور مسلسل بوليسي لبناني

دعت شركة "مروى غروب" للانتاج أهل الصحافة في لبنان، لحضور الحلقة الاولى من المسلسل الرمضاني الضخم "عشرة عبيد زغار" الذي سيعرض طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة MTV اللبنانية، في احتفالية كبيرة ستقام في فندق لو رويال-ضبيه في ٢٣ حزيران الجاري حيث يلتقي أهل الصحافة والاعلام مع نجوم المسلسل.

عرض حلقة كاملة من مسلسل جديد في إطار الترويج له يبدو غريباً، لكنه دعوة إلى مشاهدة المسلسل قبل عرضه، لتقرير ما إذا كان يستحق المشاهدة في زحمة المسلسلات المعروضة هذا العام.

يذكر أن مسلسلاً حمل الاسم نفسه عرض في أوائل السبعينيات على شاشة تلفزيون لبنان، عن قصة "أغنية الموت" للكاتبة أغاتا كريستي، وحصد نجاحاً قياسياً ولا يزال يعرض بين الحين والآخر عبر تلفزيون لبنان، في استعادة لأمجاد الإنتاج اللبناني.