ما هدف الفنانة قمر من وراء الترويج لابنها جيمي؟

يبدو أن الفنانة المثيرة للجدل قمر، قررت العودة إلى الساحة الفنية، لكن ليس لوحدها بل مع ابنها جيمي، الذي فشلت في إثبات نسبه لرجل الأعمال المصري جمال مروان، رغم الشبه الكبير بين جيمي ومروان.

فقد أرسل المكتب الإعلامي لقمر الأسبوع الماضي خبر احتفالها بعيد ميلادها، وحرضت على نشر صور جيمي معها، كما قامت اليوم بإرسال خبر جديد عن جيمي، فحواه أن الطفل ارتدى ملابس الجيش اللبناني وأدّى تحية إلى المشير السيسي بعد انتخابه رئيساً لمصر.

فهل تهدف قمر بذلك إلى التأثير إعلامياً على جمال مروان بعد أن عجزت عن إخضاعه عن طريق القانون؟