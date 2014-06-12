قصي خولي منزعج ويكشف عن جزء ثان من "سرايا عابدين"

انتهى الفنّان السّوري قصي خولي منذ أيّام من تصوير مشاهده في المسلسل المصري "سرايا عابدين"، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود جزء ثاني من العمل سيتم تصويره بعد شهر.

وكتب النّجم السّوري الذي لا يزال يطلق لحيته تبعاً للدور الذي يجسّده في العمل، عبر صفحته الشّخصية على "انستغرام" "بعرف في حبايب حابّين إحلق الدقن لأنّو مو حابّينها، وصراحة أنا كمان ملّيت منها، لكن للأسف ما بقدر مشان الجزء القادم".

ويلعب قصي في العمل الذي يعتبر البطولة الأولى له في مصر شخصيّة "الخديوي اسماعيل"، والمسلسل من تأليف هبة مشاري وإخراج عمرو عرفة، ويشارك خولي البطولة يسرا، أنوشكا، نور، غادة عادل، نيللي كريم.