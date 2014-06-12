تخطّوا حاجز السنّ.. فهل نجحوا في حياتهم الزوجية؟

يؤمن البعض بأنّ الحبّ غير مرتبط بالعمر أو فارق السنّ بين الطرفين، إذ الأهمّ لنجاح الحياة الزوجية هو الوفاق وتقارب وجهات النظر حول كافة المواضيع.

هذه القاعدة ليست عامة، فالبعض الآخر يرى أنّ المرأة يجب أن تكون أكبر من الرجل الذي سترتبط به، إنما بفارق بسيط لا يتعدّى العشر سنوات كحد أقصى، لأن طريقة التفكير والحياة تختلف من جيل لآخر.

حياة المشاهير العاطفية تختلف بعض الشيء، فهي دائماً مهددة بالمشاكل والانفصالات، وغالباً ما تفقد الاستقرار اللازم لاستمرارها. وبالرغم من هذا الأمر، إلا أن العديد من النجوم تخطوا حاجز العمر وارتبطوا بأشخاص أكبر أو أصغر منهم سناً، وهذه لائحة بأبرزهم:

-مخرجة الأفلام والكاتبة Sam Taylor-Wood تبلغ من العمر46 عاماً، وهي متزوجة من الممثل Aaron Taylor-Johnson الذي يصغرها بـ 23 عاماً.

-النجم العالمي Harrison Ford البالغ من العمر 71 سنة تزوج في الـ 2010من Calista Flockhart بعد علاقة حبّ دامت 8 سنوات، وهي أصغر منه بـ22 عاماً.

-الممثل الأمريكي Bruce Willis شارف على الـ60، وهو متزوج من Emma Heming التي تبلغ من العمر 35 عاماً. فارق السن الكبير بينهما لم يشكلّ أيّ عائق أمام استمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي وهادئ، كما أنهما إستقبلا العام الماضي طفلتهما الثانية أي الطفلة الخامسة لـ Willis.

-الممثل Kelsey Grammer البالغ من العمر 58 عاماً تزوج في الـ 2010للمرة الرابعة من Kayte Walsh، وهي أصغر منه بـ 23 سنة.

-النجم Michael Douglas يبلغ من العمر 68 عاماً، وهو متزوج من النجمة Catherine Zeta-Jones التي تصغره بـ 23 سنة. بالرغم من المشاكل التي مرّ بها زواجهما، بسبب اعترافه بأن الجنس الفموي أدّى إلى أصابته بمرض السرطان، إلا أنهما لم ينفصلا وعادا ليظهرا معاً بشكل رسمي في المناسبات العامة والخاصّة، وآخر مناسبة شاركا بها سوياً كانت AFI Life Achievement Award Ceremony، حيث أحرجت Jones زوجها أمام النجوم.

-نجم فيلم "30 Rock" Alec Baldwin تزوج خلال العام الماضي من مدربة اليوغا Hilaria Thomas. هي تبلغ من العمر 29 عاماً، أي أنها أصغر منه بـ26 سنة، لكنهما يعيشان حياة سعيدة ومليئة بالحب.

-المغنية العالمية Celine Dion التي تملك ثروة كبيرة وطيّارة خاصة، تزوجت مدير أعمالها Rene Angelil سنة1994، لكن العلاقة بينهما متوترة خلال هذه الفترة. يُشار إلى أن Dion تعرفت إلى Angelil عندما كان عمرها 12 عاماً، وهو كان في الـ 38 من عمره.

-مغني الروك البريطاني Rod Stewart البالغ من العمر 68 عاماً معروف برومانسيته وعلاقاته المتعدّدة، كما أن لديه 8 أولاد من 5 نساء. أما زوجته الجديدة فهي عارضة الأزياء Penny Lancaster التي تصغره بـ 26 سنة.

-الممثل الأمريكي Doug Hutchison، عندما بلغ الـ 51 من عمره، تزوّجبالنجمة Courtney Stodden التي تبلغ من العمر 16 سنة، حيث واجه في ذلك الحين العديد من الانتقادات والتهديدات بالقتل، إلا أن ذلك لم يؤثر في علاقتهما.

-الكاتب والمخرج العالمي Woody Allenارتبط لمدة طويلة بـ Mia Farrow، كما ساعدها في تربية ابنتها بالتبنّي Soon-Yi Previn، وكان لها بمثابة أب. في عام 1992، انفصلت Mia عن Allen، بعد عثورها على صور عارية لابنتها، قام بالتقاطها Woody. أما الصدمة الكبرى فكانت في عام 1997، حين تزوجWoody Allen من Soon-Yi Previn مع فارق 35 عاماً بينهما.

-الممثل Patrick Stewart أعلن مؤخراً خطوبته على مغنية الجاز Sunny Ozell التي تصغره بـ 37 عاماً. و Stewartالبالغ من العمر 73 عاماً يُخطط لحفل زفافهما المنتظر.

-خبيرة التجميل Arlene Silver عمرها 41 عاماً. وفي عام 2012، تزوجت بالممثل Dick Van Dyke الذي يكبرها بـ 46 سنة. لكن هذا الفارق الكبير لم يقف حاجزاً أمام سعادتهما الزوجية.

-نجمة بلاي بوي Crystal Harris اختارت أن ترتبط برجل من عمر جدّها، لا والدها، فتزوجت من رجل الأعمال والصحافي Hugh Hefner في الـ 2012، بالرغم من أنه أكبر منها بـ 60 عاماً.

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