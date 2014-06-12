ما هي الفرق التي يشجّعها نجوم الفن في المونديال؟

ينطلق المونديال اليوم وتتحوّل أنظار العالم إلى البرازيل، حيث تقام بطولة كأس العالم لمدّة شهر يخطف اهتمام المتابعين من الفن والسياسة وما عداها من أمور تبدو ثانوية أمام الحدث الذي ينتظره العالم كل أربع سنوات.

نجوم الفن بدورهم يتابعون المونديال، يتحمّسون لفرقهم، ويحرصون على متابعة نجم كرة القدم الذي يخطفون منهم الأضواء شهراً كل أربع سنوات.

"سيدتي نت" أعدت تقريراً عن الفرق التي يشجعها النجوم، وقد تصدّرت البرازيل اهتمام النجوم، تليها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مع حضور الفريق الجزائري الممثل الوحيد للعرب في مونديال 2014.

محمد عساف: الجزائر

نجوى كرم: البرازيل

هيفا وهبي: البرازيل

إليسا: إسبانيا

راغب علامة: الأرجنتين

نوال الزغبي: الأرجنتين

ميريام فارس: ألمانيا

نانسي عجرم: البرازيل

سيرين عبد النور: إيطاليا والبرازيل

ملحم زين: البرازيل

كارول سماحة:البرازيل

أمل حجازي: إيطاليا

باسمة: ألمانيا

فارس كرم:: ألمانيا

مروان خوري:البرازيل

يارا: البرازيل

وائل جسار:البرازيل

ديانا حداد: البرازيل والارجنتين

باسكال مشعلاني: البرازيل

جوزيف عطية: البرازيل وإسبانيا

دومينيك حوراني: الارجنتين

رزان مغربي: إيطاليا

الكاتبة كلوديا مارشليان: ألمانيا

نادين الراسي: البرازيل

جورج خباز: البرازيل

ميسم نحاس: البرازيل

ألين لحود: إيطاليا

زياد برجي : البرازيل

دينا حايك: البرازيل

زين العمر: البرازيل

مادلين مطر : البرازيل

هاني العمري: البرازيل

ألين خلف: البرازيل و فرنسا

ريان: البرازيل

وليد توفيق: البرازيل

نورهان : البرازيل

أسامة الرحباني: البرازيل

ماغي بو غصن: ألمانيا

سابين نحاس: فرنسا

لورا خليل: إيطاليا

دوللي شاهين: البرازيل

محمد عبده : البرازيل

الملحن طلال باغر : البرازيل

عبد الله رشاد: الأرجنتين

صالح خيري : الأرجنتين

هيثم شاولي : أسبانيا

الشاعر فهد السعيد : أسبانيا

الشاعر والملحن وسيم باسعد : أسبانيا

الشاعر تركي المحرق : الأرجنتين

عمر الجاسر : الجزائر

عبد العزيز الشمري: أسبانيا

عبد الله اليامي : أسبانيا

محمد بكر : البرازيل

عبد الله عسيري: أسبانيا

ماجد مطرب فواز : البرازيل

فهد العمر : البرازيل

يوسف شريف: إسبانيا

هاني سلامة: إيطاليا

عادل إمام: الجزائر

محمد رياض: إسبانيا

سوسن بدر: البرازيل وإيطاليا

محمد رجب: إيطاليا

يسرا : الجزائر

منه شلبي: فرنسا

عزت العلايلي: انكلترا

هنا شيحة: إسبانيا

سمية الخشاب: إيطاليا

رانيا محمود ياسين: إسبانيا

ريم البارودي: إيطاليا

إلهام شاهين: البرازيل

وفاء عامر: لا تشجع أي فريق

عبير صبري: لا تشجع أي فريق

صفاء سلطان : البرازيل

ميلاد يوسف: البرازيل

كندة علوش: البرازيل

مهيار خضّور: البرازيل

عباس النوري: البرازيل

سيرين عبد النور: البرازيل

آلان الزغبي: البرازيل

صفاء سلطان: البرازيل

مها المصري:البرازيل

جيهان عبد العظيم: البرازيل

نسرين طافش: الجزائر

أمل بوشوشة: الجزائر

قصي خولي: ألمانيا

مكسيم خليل: ألمانيا

سيف الدين سبيعي: الأرجنتين

ديمة الجندي: انكلترا

ديمة بيّاعة: إيطاليا

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