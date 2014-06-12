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مدرب الإسماعيلي: مشاعري متضاربة تجاه البرازيل في المونديال

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مدرب الإسماعيلي: مشاعري متضاربة تجاه البرازيل في المونديال مدرب الإسماعيلي: مشاعري متضاربة تجاه البرازيل في المونديال

أكد البرازيلى ريكاردو المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن مشاعره متضاربه تجاه موقف منتخب بلاده فى مباريات كاس العالم الذي تستضيفه البرازيل حاليا .

وقال ريكاردو "كمشجع اتمنى فوز بلادي بالكأس، خاصة وأن البطوله تقام على أرضه وبين جماهيره ولكن كمواطن برازيلي أرى أن فوز البرازيل سوف يؤدي إلى إستمرار البعض من مسئولي البلاد في الفساد."

وتابع "المواطنون يعانون من سوء الحاله الإقتصاديه للبلاد والتى تحتاج إلى تركيز شديد لإيجاد حلول سريعه لها ."

ويرى ريكاردو أن منتخب بلاده سوف يحقق الفوز فى المباراه الإفتتاحيه أمام منتخب كراواتيا نظرا لإرتفاع مستوى لاعبى البرازيل عن لاعبى منافسهم بجانب عاملي الأرض والجمهور .

ويواجه منتخب البرازيل منتخب كرواتيا يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء.

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