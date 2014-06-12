ماذا لو كان افتتاح المونديال اليوم في مصر؟

قبل ساعات قليلة من المباراة الافتتاحية لمونديال البرازيل 2014، كيف سيكون استعدادك لو كانت مصر هي من تلعب على أرضها؟

نعيش الآن إحساسا خاصا لقرب انطلاق المونديال.. ولكن ماذا لو كانت البطولة تقام على أرضنا وعلى ملاعبنا؟

فلنتخيل.. ففي الخيال جمال، وليس لنا غير الخيال الآن بعد استمرار الغياب عن كأس العالم.

لو احتضن استاد القاهرة مباراة افتتاح المونديال.. فماذا كانت ينتظر المصريين اليوم؟

- المصريون لا يهتمون كثيرا بتعليمات دخول الاستادات في مواعيد محددة قبل انطلاق المباريات بمدة زمنية قصيرة، فالاستاد كان سيمتلأ على أخره منذ الـ12 ظهرا، وشادية كانت ستشدو في الإذاعة الداخلية بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" حتى موعد المباراة.

- في الوقت الذي يدخل المحظوظون بتذاكرهم إلى الاستاد ومعهم ساندوتشاتهم ويخبئون الولاعات والشماريخ تحت بناطيلهم، سيستمر آخرون في محاولات لشراء تذاكر من السوق السوداء بثلاثة أضعاف ثمنها.

- سوق بائعي الأعلام رائج منذ اشتعال ثورة يناير، ولكن كل ما بيع طوال السنوات الثلاثة الماضية كانت ليتحقق في يوم واحد.

- من لم يحالفه الحظ في الوصول لتذكرة سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة لن يبتعد كثيرا عن الأجواء الحماسية.. فشوارع عباس العقاد وجامعة الدول العربية والثورة المكتظة بالكافيهات لن يكون فيها موضع قدم.

- من سيغني في افتتاح البطولة؟ كأس العالم يقام على أرض مصر للمرة الأولى.. بالتأكيد ليس هناك أفضل من الإماراتي حسين الجسمي.

- حفل المونديال لن يكتمل إلا باستعراض فرعوني على "بشرة خير".

- الطقوس المصرية في التشجيع لا مثيل لها، على جوزيف بلاتر أن يجربها.. سيكون التحدي الأهم أمامه هو أن يكمل كلمته في افتتاح البطولة دون أن يتأثر بالليزر في عينيه.

- بالتأكيد لن تستطيع قوة على وجه الأرض حتى الفيفا أن تمنع القنوات المصرية من إذاعة المباراة، وسيكون لأول مرة في تاريخ المونديال مباراة الافتتاح من تحليل الفيلسوف والمعلم والمستكاوي في الاستوديو التحليلي لكابتن مدحت.

- مجدي عبد الغني "هيزعل شوية" لأن مصر ستلعب في المونديال.

- قميص منتخب مصر سيزين فيفي عبده في برنامجها، بدلا من قميص البرازيل.

- وائل جمعة ومحمد أبو تريكة لن يقدما برامج عن المونديال لانشغالهما بمعسكر إعداد الفراعنة.

- في النهاية، سنتخلص من كل من يعايرنا حتى الآن بصفر مونديال 2010.