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رئيس ريال مدريد يعطي إشارة البدء للتفاوض لضم راميريس

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رئيس ريال مدريد يعطي إشارة البدء للتفاوض لضم راميريس رئيس ريال مدريد يعطي إشارة البدء للتفاوض لضم راميريس

كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وافق على بدء المساعي للحصول على خدمات البرازيلي راميريس لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني إلى أن بيريز كان رافضا في بادئ الأمر لفكرة التفاوض حول ضم راميريس نظرا لمعرفته بصعوبة التعاقد مع لاعب في فريق يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق للملكي.

ولكن بيريز عدل عن قراره وقرر السعي لضم راميريس، الذي اقترح اسمه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، فيما ترى الصحيفة أن اللاعب لن يرفض عرض الريال ولكن مورينيو سيصبح العقبة الوحيدة أمام إتمام الصفقة.

وكان راميريس قد انتقل إلى تشيلسي عام 2010 قادما من بنفيكا البرتغالي ووقتها كان أنشيلوتي مدربا للفريق الإنجليزي، ولكن مورينيو لا يفكر حاليا في التخلي عن خدماته ففي الموسم المنصرم خاض اللاعب 46 مباراة مع "البلوز" أحرز خلالها 40 هدفا.

ويكمن سر تمسك مورينيو براميريس في أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز كما أنه يتمتع بقوة بدنية، وهي نفس الأسباب التي دفعت أنشيلوتي للتفكير في التعاقد معه.

ويتواجد راميريس حاليا مع منتخب البرازيل الذي سيشارك في المونديال المقرر انطلاقه مساء اليوم بمباراة لمنتخب السامبا أمام كرواتيا.

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