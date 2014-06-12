دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل

دنيا بطمة المغنية المغربية، التي لم تبلغ الـ24 عاماً، هي ابنة عائلة فنية، بالرغم من دخولها الساحة منذ فترة. وما أن دخلت عالم الشهرة حتى بدأ شكلها يتغيّر تدريجياً، إذ خضعت لعمليات تجميل عديدة.

بدأت عمليات التجميل بشدّ الوجه عند الكبار في السنّ، أو لتصحيح العيوب البارزة كالأنف الكبير. ثمّ انتشرت هذه العمليات بكثافة حتى أصبح تغيير الشكل حاجة ضرورية تلجأ إليها معظم النجمات لتحقيق المظهر الأفضل أمام الكاميرا وللحصول على إطلالات لافتة. وبالرغم من تعدّد الأذواق، واختلاف الأراء، تحدّدت معايير الجمال، إذ نرى الأغلبية من النساء يتشابهن. وتحوّلت الشفاه الكبيرة، والوجنات المنتفخة، والأنوف المرسومة، إلى موضة العصر.

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دنيا بطمة، نجمة العرب وحبّوبة الجماهير، أجرت تغييراً بارزاً في شكلها، إذ نرى الفرق الملحوظ بين صورها عام 2011 واليوم. وبالرغم من صغر سنها، إلا أنّ التبدّل بدا واضحاً.

استخدمت بطمة العدسات اللاصقة لتبديل لون عينيها العسلي بعينين رماديتين. ولم تكتفِ بتبييض الأسنان، بل كبّرت شفاهها، وأجرت عملية لتصغير لثتها، وفق ما يتضّح من الصور.

إضافة إلى تغيّرات جماليّة في طريقة تصفيف الشعر ووضع المكياج، من الشعر القصير البني إلى الشعر الطويل الأسود، ومن المكياج الناعم إلى المكياج العربي القويّ، مع تقنية رسم الأي لاينر لتكبير العينين.



دنيا بطمة وغيرها من النجمات لجأن إلى عمليات التجميل لتغيير جمالهنّ والحصول على الجمال المثالي.

فهل توافقين دنيا بطمة في تغيير شكلها؟ أم تُراك تفضّلين جمالها الطبيعي؟

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