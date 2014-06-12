لكلّ بشرة وعيون مكياج خاص

عند اختيار مستحضرات التّجميل، يجب أن تراعي لون بشرتك وعينيك على حدّ سواء، لأنّ الألوان التي تضعها نجمتك المفضّلة باستمرار، قد لا تناسب بشرتك على الإطلاق...

ولأنّ الفتيات دائماً ما يبحثن عن كلّ ما هو جديد وفريد، "سيِّدتي نت" ينصحك باختيار الألوان الملائمة للون بشرتك ونوعها، كي تتألَّقي بإطلالة تناسبك وتُظهر جمالك، بأسلوب أكثر أناقة.

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الشّفاه

•إذا كانت بشرتك فاتحة، يمكنك استخدام ألوان متعدّدة، كالزهريّ والأحمر ودرجات البنفسجي.

•وإذا كانت بشرتك متوسّطة، يمكنك وضع اللون الزهري، واللون البنيّ المتوسّط.

•وإذا كنت سمراء البشرة، فألوان البرونز والنيلي كفيلة بإظهار جاذبيّتك.

ولشفاه أكثر امتلاءً، قومي بتحديد شفتيك بواسطة قلم تخطيط الشِّفاه، بنفس اللون الذي ستضعينه.

بودرة الخدود

•للبشرة الفاتحة، اختاري ألوان البرونز، البيج والوردي.

•للبشرة المتوسّطة، يعتبر اللونان النّحاسي والوردي، أكثر الألوان الملائمة لك.

•وللسّمراوات، ستكون إطلالتهنّ أكثر جمالاً مع ألوان البرتقالي والتوتي.

ولإطلالة بسيطة غير متكلّفة، أنفخي في الفرشاة بعد وضعها في علبة البودرة، كي تتناثر الكميّة الزّائدة منها.

مكياج العينين

•إذا كنت من صاحبات العيون الزرقاء ، يمكن لألوان الأزرق والرّمادي أن تكون مثاليّة لك، إضافةً إلى لمسة من الماسكرا البنيّة.

•وإذا كانت عيناك خضراوين، فإنّ ألوان الأخضر، ودرجات الأحمر الخوخي كفيلة بإظهار سحرهما.

•ولصاحبات العيون البنيّة، فإنّ ألوان الأخضر والبرونز والذهبيّ مناسبة لإظهار بريق عينيك. ولمظهر أكثر أناقةً استخدمي الماسكرا الزرقاء.

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