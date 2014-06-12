حراس الثورة يؤكد على انسحابه من تحالف أحزاب تيار الاستقلال

وقال الحزب فى بياناً له أنه بناءًا على ذلك لم يعد حزب حراس الثورة جزءاً من مكونات المعادله السياسية للتحالف، و من ثم لا علاقة له بأى من مؤتمراته الصحفية أو المواقف أو المبادرات أو التصريحات السياسية التى يتبناها أو يعلنها تيار الإستقلال أو ما ينطق بها قادته.

وأوضح البيان أن هذا الموقف يرجع لإستعدادات حراس الثورة للمشاركة فى الإنتخابات البرلمانيه القادمة منفرداً أو ضمن تحالف إنتخابي مع عدد من الأحزاب و القوى السياسية الفعالة فى الحياة السياسية تتفق والخط السياسي لحراس الثورة سعياً نحو تحقيق أداء سياسي مختلف يتفق مع الواقع الجديد لاسيما فى ظل التحولات السياسية الراهنة بعد الإستحقاقات السياسية التى تمت وما يرتبط بذلك من تحديات تلقى بظلالها على المشهد السياسي بأكمله.

يذكر أن دوائر سياسية داخل حراس الثورة ناقشت عدداً من تقارير الأداء السياسي كانت تتضمن تقيماً للتحرك السياسي و التنظيمى لعدد من القوى السياسية إنتهت إلى أن حزب حراس الثورة يجب أن يتحرك سياسياً و تنظيمياً لاحقاً بشكل مختلف تماماً عن مسارات العمل التقليدى فى السابق.

وظهر ذلك جلياً فى تحرك الحزب منفرداً فى حملاته الأخيره التى كان أبرزها حملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأنتخابات الرئاسية.