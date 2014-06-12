“الإسكان”: تسليم عقود مشروعى “الشباب” و”المستقبل” بالمدن الجديدة يوليو المقبل

تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب، بالإعلان خلال الأسبوع الجارى، عن إتمام التعاقد مع حائزى وحدات مشروعى “إسكان الشباب” و”إسكان المستقبل”، على مستوى المدن الجديدة، حيث قامت الوزارة بتنفيذهما منذ عام 1996، على أن يقوم حائزو الوحدات باستكمال الإجراءات واستلام العقد النهائى للوحدة السكنية، بداية شهر يوليو المقبل.

وقال المهندس عبدالرءوف سيد عبدالرءوف، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع إسكان الشباب: إن من يرغب فى إتمام التعاقد على وحدته السكنية، بالمشروعين، واستلام عقده النهائى، عليه التوجه إلى مقر الجهاز بمدينة الشروق حى 100 متر – خلف قسم شرطة الشروق – عمارة 66، لاستكمال الإجراءات، واستلام العقد النهائى.

وأضاف عبدالرءوف أنه تمت مراجعة العقود الخاصة بالمشروعين، من مجلس الدولة، وتم تجهيزها فى مقر الجهاز التنفيذى، وستكون جاهزة لمن قام بسداد كافة أقساط الوحدة بالكامل، مع دفع رسوم إدارية لاستلام العقد ، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المنتظر تسليم عقودها النهائية يصل إلى نحو 80 ألف وحدة سكنية.

وقال إن الجهاز يدرس الآن، تحرير أسعار نحو 1000 وحدة فى المشروعين، مما يطلق عليها وحدات “وقف”، والتى تم سحبها من حاجزيها ، بسبب مخالفتهم لشروط المشروعين، حيث إن آخر سعر تم وضعه كان عام 2001، ويتم الآن دراسة أسعار السوق لوضع تسعير مناسب لهذه الوحدات.