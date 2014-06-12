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وزير الداخلية يتفقد أعمال مديرية أمن الجيزة لإزالة الإشغالات

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وزير الداخلية يتفقد أعمال مديرية أمن الجيزة لإزالة الإشغالات وزير الداخلية يتفقد أعمال مديرية أمن الجيزة لإزالة الإشغالات

محمد-إبراهيم-وزير-الداخلية

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة نتائج الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات وتنظيم الحالة المرورية وإعادة الإنضباط بالشارع المصرى، صباح اليوم الخميس، بجولة تفقدية للإطلاع على أعمال الحملة الموسعة التى تقوم بها مديرية أمن الجيزة لإزالة كافة الإشغالات والعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وتفقد وزير الداخلية، الحملات الأمنية التى إستهدفت مناطق ” شارع البحر الأعظم – شارع النيل – ميدان المساحة – ميدان الدقى – شارع التحرير – شارع نوال “، واطلع الوزير، على نتائح الحملات.

والتقى الوزير بالقوات المشاركة فى الحملات الأمنية، وحثهم على بذل كافة الجهود حتى تحقق تلك الحملات الأهداف المرجوة منها ، ووجه بإستمرار الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة .

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