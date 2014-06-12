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بالفيديو: «البيان» تحتفل مع براعم «مدرسة حصة بنت المر» بحق الليلة

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بالفيديو: «البيان» تحتفل مع براعم «مدرسة حصة بنت المر» بحق الليلة بالفيديو: «البيان» تحتفل مع براعم «مدرسة حصة بنت المر» بحق الليلة

احتفلت صحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام بمقرها اليوم بمناسبة حق الليلة التي تصادف ليلة النصف من شعبان.

واستقبلت الصحيفة مجموعة من أطفال مدرسة حصة بنت المر الذين رسموا أجواء البهجة والاحتفال في جميع أقسامها، إذ وزع الأطفال أكياسا من عطاء هذا اليوم من حلويات ومكسرات  على الموظفين مرددين أنشودة حق الليلة "أعطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم .. عطونا من حق الله.. يرضى عليكم الله".

كما دخل الأطفال إلى قاعة اجتماع التحرير حيث يجتمع السيد ضاعن شاهين مدير عام قطاع النشر بالمؤسسة وعلي شهدور مدير عام التحرير في صحيفة "البيان" الإماراتية و رئيس تحرير مجلة "أرى"، مع رؤساء الأقسام كعادتهم اليومية، وحول الأطفال القاعة إلى ساحة للاحتفال كما التقطوا صوراً تذكارية مع الموظفين والمدراء.

يذكر أن "حق الليلة" هي مناسبة تراثية في دولة الإمارات بدأت في السنة الثالثة للهجرة ترحيباً بقدوم النصف من شعبان واستعداد استقبال شهر رمضان المبارك. يقوم الأطفال في هذه الليلة قبل غروب الشمس، بالتجول في الأحياء السكنية أو ما يسمى "بالفريج" مرتدين الزي الاماراتي التقليدي وحاملين معهم أكياسا تصنع خصيصاً لهذه المناسبة ليتمكن الأطفال من جمع الحلوى بها. ويقوم الأطفال بترديد أهازيج خاصة لهذه الليلة وهي "أعطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم .. عطونا من حق الله.. يرضى عليكم الله". وعند حصولهم على نصيبهم من الحلويات والمكسرات يردد الأطفال تكملة للأنشودة "جدام بيتكم وادي.. والخير كله ينادي" تعبيراً عن شكرهم وعرفانهم.
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