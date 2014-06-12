وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية والمرورية بالجيزة

قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الخميس، بجولة لتفقد الأوضاع الأمنية بمحافظة الجيزة، استهدفت مناطق «شارع البحر الأعظم – شارع النيل – ميدان المساحة - ميدان الدقي - شارع التحرير - شارع نوال».

وتفقد وزير الداخلية بعض الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد والاستنفار الكامل خلال 24 ساعة لمواجهة كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

كما تفقد اللواء محمد إبراهيم الخدمات والأكمنة المرورية بالجيزة، وأكد على ضرورة تكثيف الخدمات المرورية لرفع أي إعاقات أو إشغالات من شأنها التأثير على حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

والتقى الوزير بالقوات المشاركة فى الحملات الأمنية وحثهم على بذل كل الجهود حتى تحقق تلك الحملات الأهداف المرجوة منها، ووجه باستمرار الحملات من خلال أداء أمني جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.