أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

استوحي إطلالتك في المناسبات من أناقة الملكة ماكسيما

Google+ Print
استوحي إطلالتك في المناسبات من أناقة الملكة ماكسيما استوحي إطلالتك في المناسبات من أناقة الملكة ماكسيما

الأربعاء 11-06-2014 15:24

كان هذا العام منذ بدايته حافلاً بالنسبة لملكة هولندا الملكة ماكسيما، فقد شوهدت بإطلالات جذابة في مناسبات عديدة، مما جعل صحافة الموضة تستمتع بمتابعة إطلالاتها ومراقبة ستايلها المتجدد والأنيق.

تتميز إطلالات الملكة ماكسيما بتجدد الألوان الذي يطغى عليها كل مرة، فعلى الرغم من أنها تهوى التصاميم الكلاسيكية الناعمة إلا أنها تحرص على أن ترتدي ألواناً مختلفة كالأصفر والوردي والأحمر والأزرق وغيرها، الأمر الذي يجعلها تظهر بإطلالة متجددة في كل مرة.

كما نلاحظ عشق الملكة الغير محدود للمجوهرات الماسية والأحجار الكريمة، فلا يمكن أن تخلو إطلالة من إطلالات الملكة الأنيقة من أقراط ماسية ناعمة أو بروش أنيق على صدرها يزيد من فخامة اللوك، ويضفي عليه بريقاً ملكياً خاصاً.

أعجبنا اللوك الأصفر المنعش الذي ارتدته الملكة ماكسيما في احتفال بريطانيا قبل أيام، وأبدى متابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بإطلالتها في زفاف شقيقها في فيينا، فيما رأى بعضهم أنها بالغت في أناقتها على الرغم من أن حفل الزفاف كان عائلياً وبسيطاً وأقيم في وقت الظهيرة.

فما رأيك أنتِ في أناقة الملكة ماكسيما؟

سيعجبك أيضاً : 

ما هو العيب الوحيد في إطلالات أمل بوشوشة؟

نجمات في الأربعين يزددن أناقة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي