استوحي إطلالتك في المناسبات من أناقة الملكة ماكسيما

كان هذا العام منذ بدايته حافلاً بالنسبة لملكة هولندا الملكة ماكسيما، فقد شوهدت بإطلالات جذابة في مناسبات عديدة، مما جعل صحافة الموضة تستمتع بمتابعة إطلالاتها ومراقبة ستايلها المتجدد والأنيق.

تتميز إطلالات الملكة ماكسيما بتجدد الألوان الذي يطغى عليها كل مرة، فعلى الرغم من أنها تهوى التصاميم الكلاسيكية الناعمة إلا أنها تحرص على أن ترتدي ألواناً مختلفة كالأصفر والوردي والأحمر والأزرق وغيرها، الأمر الذي يجعلها تظهر بإطلالة متجددة في كل مرة.

كما نلاحظ عشق الملكة الغير محدود للمجوهرات الماسية والأحجار الكريمة، فلا يمكن أن تخلو إطلالة من إطلالات الملكة الأنيقة من أقراط ماسية ناعمة أو بروش أنيق على صدرها يزيد من فخامة اللوك، ويضفي عليه بريقاً ملكياً خاصاً.

أعجبنا اللوك الأصفر المنعش الذي ارتدته الملكة ماكسيما في احتفال بريطانيا قبل أيام، وأبدى متابعونا على شبكات التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بإطلالتها في زفاف شقيقها في فيينا، فيما رأى بعضهم أنها بالغت في أناقتها على الرغم من أن حفل الزفاف كان عائلياً وبسيطاً وأقيم في وقت الظهيرة.

فما رأيك أنتِ في أناقة الملكة ماكسيما؟

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