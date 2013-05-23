بالصور.. "من أطفأ النور" وقفة ضد انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية

شارك عشرات الشباب فى وقفة احتجاجية بميدان الممر بالإسماعيلية، مساء الخميس، ضد تكرار انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة، لمدة تطول إلى أربع ساعات بمناطق كثيفة السكان أكثر من مرة يوميا.

ورفع المحتجون- الذى ينتمى أكثرهم إلى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- لافتات تحمل الحكومة مسئولية انقطاع التيار الكهربائى، ويدعون المواطنين المارين فى الشارع إلى عدم دفع فاتورة الكهرباء، خاصة وأن بها بند يضيف خدمة رفع القمامة من المنازل والشوارع، وهى خدمة تفتقر إليها مدينة الإسماعيلية.

وقال محمود نبيل، أحد المشاركين فى الوقفة وعضو حركة "جوعتونا": "اليوم نقف فى واحدة من سلاسل بشرية للتنبيه إلى قضايا اجتماعية تحتاج إلى إيضاح"، واليوم نقف بشعار "من طفى النور"، لحث الناس على التذمر بشكل إيجابى ضد تكرار انقطاع الكهرباء أكثر من مرة يوميا، مع ذلك نضطر لدفع فاتورة كهرباء مرتفعة".

وأضاف نبيل، "سنقوم بعدد من السلاسل التوعوية، فى أكثر من منطقة وضواحى الإسماعيلية لمناقشة قضايا اقتصادية فى الأساس، ولكنها تمس المواطن البسيط فى حياته وتؤثر على دخله وقدر الخدمات المقدمة إليه".

واستغل المحتجون موقعهم فى ميدان الممر أحد أكثر المناطق حيوية بالإسماعيلية فى أيام الخميس لكونه موقعا وسطا بين الأحياء ومنطقة الأفرنج، الأكثر نشاطا تجاريا وتجتذب هواة التسوق والتنزة ليلا.

وجاور وقفة "مين طفى النور"، وقفة أخرى لحملة "تمرد" على الرصيف المقابل من ميدان الممر لجمع توقيعات لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.