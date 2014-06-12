فيكتوريا بيكهام متألقة في لوك من تصميمها

عرفت المصممة البريطانية الشهيرة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham بأنها دائمة التألق بتصاميمها الخاصة، والتي ترتديها في الأيام العادية أثناء التنقل في شوارع المدن، وقد شوهدت مؤخراً متألقة بلوك جميل وعصري باللون البرتقالي من مجموعة تصاميمها لخريف وشتاء 2014-2015.

اختارت المصممة الشهيرة اللون البرتقالي الأنيق على الرغم من أننا شاهدنا نفس الفستان باللون الأسود على منصة العرض في أسبوع نيويورك للموضة، وقد نسقته بأناقة مع حذاء بلون مطابق ومجوهرات ذهبية بسيطة.

شاهدي في الصور كيف تألقت فيكتوريا بيكهام بتصميمها البسيط في شوارع نيويورك، وأخبرينا برأيك في إطلالتها.