بالصور.. أول «سيلفي» على ارتفاع 30 ألف قدم من مقاتلة نرويجية طراز F16

يبدو أن هوس التقاط صور “السيلفي” لم يقف عند حد الفنانين و المشاهير و الأشخاص العاديين بحسب ،بل وصل الأمر إلى الطيارين الحربيين ،ربما لا يصدق البعض ذلك ،نظرا لجدية المهمة التي يقوم بها هؤلاء الطيارين و هم يحلقون في السماء بطياراتهم ،لكن هذا ما حدث مع طيار من القوات المسلحة النرويجية و هو يأخذ لنفسه صورة “سيلفي” على ارتفاع 30 ألف قدم، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

حيث قام طيار لمقاتلة حربية من طراز F-16 من القوات المسلحة النرويجية بإلتقاط صورة سيلفي لنفسه وهو يحلق في سماء ترومس النرويجية في إطار التدريبات الشتوية التي تشارك فيها مئات الطائرات الحربية .

هذه الصورة تأتي بعد أسابيع قليلة من قيام طيار

من القوات المسلحة الدنماركية بالتقاط صورة سيلفي لنفسه وهو يطير وبجانب طائرته صاروخ.

وقد نشرت القوات المسلحة الدنماركية الصورة بعد انتشار صورة السيلفي الخاصة بالأوسكار، و لكن فيما يبدو أنّ صور السيلفي للطيارين الحربيين من السماء قد تنال الإعجاب أكثر.