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بالفيديو.. «داعش» على بعد 90 كيلو متر من بغداد

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سيطر «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام»،«داعش»، على ناحيتين تقعان على بعد اقل من 100 كلم من شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون، الخميس.

وسيطر المقاتلون على ناحية الضلوعية التي تقع على بعد 90 كلم شمال بغداد وعلى ناحية المعتصم القريبة مساء الأربعاء، بحسب ما افاد عضو مجلس بلدي في الضلوعية وشهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال «أبو عبد الله» أحد سكان الضلوعية: «الوضع هادئ اليوم، لكن سكان الناحية يلازمون بيوتهم ولا يغادرونها»، وأضاف: «سمعنا أصوات ضربات جوية مساء الأربعاء، بعدما دخل المسلحون إلى الناحية».

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