واشنطن: نركز على تعزيز القوات العراقية ولا نعتزم توجيه ضربات جوية

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز القوات العراقية لمساعدتها في التعامل مع المسلحين بدلا من توجيه ضربات جوية أمريكية.

وأوضح مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، طلب عدم نشر اسمه، الأربعاء، أن العراق أبدى في السابق رغبته في توجيه ضربات جوية باستخدام طائرات أمريكية بدون طيار أو القيام بعمليات قصف أمريكية للمساعدة في هزيمة هجوم المتشددين، من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش».

لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الضربات الجوية ليست على رأس أولوياته لأنه يبحث ما قد يفعله لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة الهجوم الذي اكتسب قوة من الصراع في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بيرناديت ميهان، في تعليق أرسل بالبريد الإلكتروني: «بينما يبحث فريق الأمن القومي دائما عددا من الخيارات، فإن التركيز الحالي لمحادثاتنا مع حكومة العراق واعتبارات سياساتنا هو بناء قدرة العراقيين على أن يواجهوا بنجاح تهديد (الدولة الإسلامية في العراق والشام)».

وامتنع المسؤول عن تقديم تفاصيل بشأن ما الذي قد تفعله الولايات المتحدة لمساعدة العراق مكتفيا بقول إن الإدارة «تبحث عددا من الطلبات».