ضاحي خلفان: الجيش العراقي كانت تفر منه إيران واليوم يفر من «داعش»

قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي لا يستطيع إدارة مدرسة بصورة صحيحة فكيف به يدير دولة كاملة.

وقال خلفان في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إذا تأملت وجه المالكي لا ترى فيه بشرى خير.. ولا تفاؤل.. إنه طاقة سلبية.. ياليت السيد المالكي يدرك أن العراق تحتاج قائد أكبر منه بكثير…قال إرادة شعبية.. هذا اختيار لقائد العراق…والله ما يدير مدرسة صح.”

وتابع قائلا بحسب ما جاء بموقع “سي إن إن” الإخباري “كان جيش العراق تفر منه قوات إيران بما أوتيت من قوة بشرية وقتالية.. واليوم في عهد السيد المالكي يفر جيشها من داعش.. يا للكارثة!”

وخاطب العراقيين قائلا: “جربتوا المالكي شفتوا انه دمر البلد.. طيب جربوا الحكيم.. جربوا علاوي…الرجل من مسك العراق وكل شيء ينهار.. لا أدري أجد الحكيم أقرب إلى نفوس العرب من المالكي.”