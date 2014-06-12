8 قواعد لدعوة الصائمين إلى الافطار

يُعتبر رمضان فرصةً للقاء الأهل والأصدقاء، لذا بادري إلى دعوة أقربائك وأحبائك إلى مأدبة الإفطار، ولو مرّة في خلال هذا الشهر،

مع مراعاة قواعد "الاتيكيت" التي تطلعك خبيرة "الاتيكيت" نادين ضاهر عليها، في ما يلي:

- أرسلي الدعوة، قبل يوم أو يومين إلى ضيوفك.واذا كانت رسميّة، يفضّل إرسالها للأشخاص المعنيين قبل أسبوعين.

- أنهي تحضير المائدة، قبل وصول المدعوين.

- احرصي على الالتزام بعادات الشهر الكريم، كتقديم التمر، ليستهل الافطار به.

- أمّني الكراسي والصحون حسب عدد المدعوين.

- قدّمي الطعام بطريقة تسهل على الضيوف تناوله.

- احرصي على تقديم صنوف عدة من الطعام ونوع أو نوعين من الحساء على الأقل.

- امتنعي عن ترتيب المائدة ونزع الأطباق عنها، قبل أن ينهي الجميع طعامه.

- انتقلي بضيوفك إلى الصالون أو غرفة الجلوس، بعد الفراغ من تناول الطعام، لتقدّمي لهم صنوف الحلويات والشاي.

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أصول إرسال السيرة الذاتية