3 أنواع من الأدوية ممنوعة الاستعمال دون إذن الطبيب

هناك بعض الأدوية التى ينصح بعدم استعمالها نظرا لأثرها الضار على العظام، إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها الطبيب.

أشار دكتور "عبد الحى مشهور" أستاذ جراحة العظام بجامعة القاهرة، إلى أن هناك 3 أنواع من العقاقير غير المستحب تناولها دون إذن من الطبيب المعالج وهم الآتى:

-المهدئات: يؤدى تناول بعض أنواعها أثناء الحمل إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

-مشتقات الكورتيزون: لها آثار جانبية خطيرة على العظام والمفاصل، لذلك لا نلجأ إليها ألا فى أحوال نادرة وتحت إشراف الطبيب، ومن الآثار الصحية السلبية للكورتيزون ومشتقاته، حدوث هشاشة شديدة بالعظام مما يؤدى يعرضها للكسر عند أقل إصابة، ولذلك فإننا نشدد على أهمية عدم تعاطى مشتقات الكورتيزون بدون استشارة طبية، وشرط أن يكون العلاج لمدة قصيرة محددة.

-الأدوية المضادة لالتهابات المفصلية المزمنة: بعضها له تأثير جانبى على المعدة إذا أخذ دون استشارة الطبيب، أو امتدد استعماله لفترة طويلة، إذ قد تسبب فى حدوث قرحة فى المعدة أو حتى نزيف فى بعض الأحيان.