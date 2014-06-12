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كوكي: عقدي لا يزال ساريا مع أتلتيكو وأنا سعيد معه

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كوكي: عقدي لا يزال ساريا مع أتلتيكو وأنا سعيد معه كوكي: عقدي لا يزال ساريا مع أتلتيكو وأنا سعيد معه

إفي - قال الإسباني كوكي ريسوريكسيون اليوم من معسكر منتخب بلاده في مونديال 2014 إن عقده لا يزال ساريا مع فريق أتلتيكو مدريد، معربا عن سعادته بالتواجد مع بطل الليجا.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي اليوم "في الوقت الحالي لا أفكر سوى بالمونديال، هذا هو ما يهمني، لدي عقد مع أتلتيكو وأنا سعيد معه".

وأضاف كوكي "اذا ما كان خوانفران (زميله في والنادي) يرى في قائدا مستقبليا لأتلتيكو، فلا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، في الوقت الحالي أتخيل نفسي رافعا كأس العالم مع إسبانيا".

وترددت مؤخرا أنباء عن اهتمام برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بضم اللاعب المتألق.

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