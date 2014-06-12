بالصور .. شوارع البرازيل تستقبل كأس العالم بجرافيتي غاضب: لا نريد كرة.. نريد طعام

في الوقت الذي تحتفل به معظم شعوب العالم بانطلاق البطولة الأكثر شعبية في العالم-كأس العالم 2014- استقبلت الشوارع البرازيلية المونديال بجرافيتي يعبر عن غضبهم، مؤكدين من خلاله : لا نريد كرة .. نريد طعام .

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مجموعة من صور الجرافيتي التي تعبر عن استياء البرازيلين من الاهتمام بكأس العالم وبكرة القدم وإهدار أموال الشعب عليه، بينما هناك من لا يجدون الطعام .

وكان من بين الصور، صورة لطفل يبكي وهو يحمل ملعقة طعام ولايجد أمامه سوى كرة قدم على الطبق الخاص بالطعام، وأخرى لشخص يُهدر أموال الشعب , وثالثة لطفل يبكي وهو يحمل كورة قدم حجمها كبير جدًا .