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مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع داعش جنوبي بغداد

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مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع داعش جنوبي بغداد مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة خلال اشتباكات مع داعش جنوبي بغداد

ارشيفية

قتل شرطي وأصيب خمسة آخرون بجراح خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة العراقية(بغداد).

وقال مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بأن عناصر مسلحة من داعش نفذت صباح اليوم هجوما مسلحا على مركز السيادة الوطنية في ناحية اللطيفية جنوبي بغداد، مشيرا الى أن القوات الأمنية ردت على الهجوم واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن مقتل شرطي واصابة خمسة آخرين، مشيرا إلى وصول تعزيزات أمنية أخرى الى المكان.

يذكر أن العاصمة (بغداد) تشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

 

أ ش أ

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