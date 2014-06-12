جمال مبارك ينفى لعضو “إحنا آسفين ياريس” رفض مقابلته بجلسة محاكمة القرن

شهدت قاعة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، حديث مطول بين جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، وكريم حسين، عضو جماعة “إحنا آسفين يا ريس”، قبل بدء نظر قضية البورصة، التى يحاكم فيها جمال وشقيقه علاءو6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.

> واستفسر عضو “آسفين ياريس”، من جمال عما أشيع حول رفضه مقابلتهم يوم الإثنين الماضى خلال استراحة جلسة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، بقتل المتظاهرين وارتكاب جرائم مالية، لكن جمال مبارك نفى أنه رفض مقابلة كريم أو غيره من أعضاء “إحنا آسفين”، وتحدث بود وإهتمام إلى العضو لعدة دقائق، قبل اقتراب مصورى الصحف من قفص الإتهام لالتقاط صور إلى جمال وعلاء مبارك، وتدخل الإمن لإبعادهم عن قفص الاتهام.