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سكنية فؤاد: حادثة التحرش بالتحرير “مفتعلة” وتهدف لإبعاد الفتيات عن الاستحقاقات الدستورية

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سكنية فؤاد: حادثة التحرش بالتحرير “مفتعلة” وتهدف لإبعاد الفتيات عن الاستحقاقات الدستورية سكنية فؤاد: حادثة التحرش بالتحرير “مفتعلة” وتهدف لإبعاد الفتيات عن الاستحقاقات الدستورية

 

مستشارة رئيس الجمهورية سابقا سكينة فؤاد

قالت مستشارة رئيس الجمهورية سابقا سكينة فؤاد،إن حادثة التحرش التي شهدها ميدان التحرير مؤخرا “مفتعلة” بهدف تشويه صورة ، والتغطية على فرحة المصريين بتنصيب الرئيس بإرادةٍ شعبية خاصة أن ميدان التحرير شهد العديد من الاحتفالات والتجمعات الكبيرة دون أن يشهد مثل هذه الحادثة .

، وقالت في تصريحات لـصحيفة “الوطن” الصادرة اليوم إن “المرأة تشكل فعليا العمود الفقري لهذه الأمة في التعامل بايجابية مع الإستحقاقات الدستورية بما فى ذلك الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور من قبل، وهذا هو السبب وراء ما حدث ” واستطردت قائلة ” إن مدبرى هذا الحادث قد قاموا به فى محاولة لتخويف الفتيات لاثنائهن عن النزول مرة ثانية للمشاركة في أي استحقاق أو فرحة وطنية.. و تلك محاولات فاشلة لم ولن تنجح فى تشويه فرحتنا الغامرة برئيسنا الجديد المنتخب بارادة شعبية واسعة..ولا بد من تنفيذ القانون بشدة وصرامة حتى يعتبر الكل”.

وأضافت: “عندما كنت مستشارة لرئيس الجمهورية بذلت جهدا لإعداد لجنة وطنية لمواجهة التحرش، تجمع كل القوى المجتمعية الرسمية والأهلية من وزارات ومؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة المصرية والمجتمع المدني، ليكون دور هذه اللجنة أساسا هو متابعة القانون الخاص بهذه الجريمة غير الإنسانية ، وتكثيف الجهود ودراسة كيفية مواجهة هذه الظاهرة الغربية على مجتمعنا “.

 

أ ش أ

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