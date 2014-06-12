بالصور.. أول احتجاج في عهد السيسي أمام «القبة» رفضًا لسجن علاء عبدالفتاح

في أول احتجاج بعد أداء المشير عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، وتنصيبه رسميا، تظاهر شقيقتا الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، منى وسناء سيف، وآخريات أمام قصر القبة، اعتراضًا على قرار محكمة جنايات القاهرة بسجنه 15 عامًا ومعه 24 آخرين، في أحداث «مجلس الشورى».

ورفع المتظاهرات لافتات: «قضاء ظالم مظاهرة = 15 سنة سجن»، «كلنا علاء عبدالفتاح»، «الحرية لعلاء ووائل ونوبي».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد على الفقي، حكمًا غيابيًا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء صدور الحكم غيابيًا، نظرًا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحًا، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعًا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات «أسباب» حكمها خلال فترة 30 يومًا من صدور الحكم.

ومنعت قوات الأمن ممثلي وسائل الإعلام من الدخول لمتابعة وقائع الجلسة.

كان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على أشخاص.

من جانبها، قالت منى سيف، منسقة مجموعة «لا لمحاكمة المدنيين عسكريًا»، إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت، الأربعاء، حكمًا غيابيًا بحبس علاء عبدالفتاح وآخرين، 15 عامًا، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الشورى» والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي.

وأضافت «سيف» أن الحكم صدر غيابيا، ولم يحضر علاء عبدالفتاح أو أحد من المتهمين معه في القضية، وأصدر القاضي حكمًا بحبس الجميع 15 عاماً.

وأوضحت: «علاء ونوبي كانا عند معهد أمناء طرة، منتظرين القاضي يؤشر على الحرس، فيسمح لهم بدخول القاعة لحضور جلستهم، خرج لهم رجل مباحث وقبض عليهم».

وقالت منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، في حسابها على «تويتر»: «في بوكس وبتوع مباحث، وإحنا 4 بنات أنا وسناء وسارة الشريف وعايدة الكاشف، أنا بقول عشان لو حصل حاجة».