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مصر تخطط لخفض وارداتها من القمح بنسبة 18%

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مصر تخطط لخفض وارداتها من القمح بنسبة 18% مصر تخطط لخفض وارداتها من القمح بنسبة 18%

قال نعمانى نصر نعمانى، مستشار وزير المصرى، إن بلاده تستهدف خفض وارداتها من القمح بما يقرب من 18% خلال العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل.


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وأضاف نعمانى، فى اتصال هاتفى بوكالة الأناضول للأنباء، أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تستهدف استيراد 4.5 مليون طن قمح فى موازنة العام المالى 2013/ 2014، مقابل 5.3 مليون طن خلال العام المالى الحالى.

وفى احتفال بموسم حصاد القمح، منتصف مايو الحالى، قال الرئيس محمد مرسى، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح ووقف استيراده بعد 4 سنوات من الآن.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، نهاية مارس الماضى، فإن الإنتاجية المتوقعة من القمح خلال العام الحالى تصل إلى 9.5 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن العام الماضى، و8.3 مليون طن فى العام السابق عليه 2011.

وقال مستشار وزير التموين: " خفض واردات القمح مرتبط بتحقيق المستهدف من شراء الإنتاج المحلى، والذى حددته بنحو 4.5 مليون طن". وهيئة السلع التموينية المصرية، هى ممثل الحكومة المصرية، فى عمليات شراء القمح.

وتخطط الحكومة المصرية، وفقا لوزير التموين المصرى باسم عودة، لشراء 4.5 طن من القمح من المزارعين المحليين خلال العام الحالى من أجل الخبز المدعم. وقال نعمانى إن استهلاك من القمح، بلغ العام المالى الحالى، نحو 11.5 مليون طن، فى مختلف الاستخدامات، التى تشمل إنتاج رغيف الخبز المدعم، ومنتجات القطاع الخاص.

وكان هشام قنديل، رئيس وزراء مصر، قال نهاية أبريل الماضى، إن الحكومة تتوقع تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح المحلى، بنسبة تتراوح بين 65% و70%، بنهاية العام الحالى 2013.

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مصر 365

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