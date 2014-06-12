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محامى ضحية التحرش:مدير"المنيرة" رفض استقبالها..وظلت بالإسعاف 14 ساعة

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محامى ضحية التحرش:مدير"المنيرة" رفض استقبالها..وظلت بالإسعاف 14 ساعة محامى ضحية التحرش:مدير"المنيرة" رفض استقبالها..وظلت بالإسعاف 14 ساعة

قال حاتم السعيد، محامى ضحية تحرش واقعة التحرير، إن مدير مستشفى المنيرة، رفض استقبال ضحية التحرش ومثبت بالتحقيقات التى تجرى، مضيفا أن ابنة الضحية تعرضت للإهانات من قبل عدد من الأطباء بالمستشفى.

وتابع: "مسعفو الضحية ظلوا بها أكثر من 14 ساعة بسيارة الإسعاف نظرا لرفض العديد من المستشفيات استقبال الضحية".

وأكد "السعيد" خلال اتصال هاتفى لفضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للسيدة ضحية التحرش رفعت من روحها المعنوية بعد حالة انهيار عند مشاهدتها للفيديو، مقدما الشكر لوزير الدفاع، الفريق أول صدقى صبحى.

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