أمن المنوفية يحبط محاولة تهريب مساجين من سيارة ترحيلات ويضبط 3 من المشاركين

هاجم العشرات من أهالى وأقارب عدد من المسجونيين الجنائيين بمحافظة المنوفية سيارة الترحيلات التى كانت تقلهم من محكمة شبين الكوم لمركز شرطة قويسنا فى محاولة منهم لتهريب ذويهم وتمكنت القوات من التصدى عليهم وإحباط محاولة الهروب والقبض على 3 من المشاركين فى الهجوم .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد أنه اثناء انتهاء مأمورية عرض 8 متهمين مسجونيين جنائيين بمركز شرطة قويسنا على محكمة شبين الكوم وحال وصولهم مرة أخرى لمركز الشرطة تجمع العشرات من أهالى وأقارب المتهمين حول سيارة الترحيلات محاولين فتح بابها وتحطيم السيارة لتهريب المسجونيين .

وعلى الفور انتقل اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن لمكان الواقعة بقوات تعزيز بفصيلتين من المجموعات القتالية وتمكنت قوة التأمين من التصدى لمحاولة تهريب المساجين بكل قوة والقبض على ثلاثة أشخاص مسجلين خطر وهم رضا م 25 سنة عاطل مخدرات و محمد أ 20 سنة طالب “ضرب” واسلام ا 22 سنة عاطل سرقة بالاكراه جمبعهم من مدينة قويسنا .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بقيامهم بمحاولة تهريب المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات “سعد أحمد سعد” فى القضية رقم 4277 جنح مركز قويسنا ” سلاح نارى” والذى توجه من تلقاء نفسه للمحكمة وعقب صدور الحكم تم إحتجازه بإدارة الترحيلات ولم يكن ضمن مأمورية ترحيل المساجين.

وأكد المتهمون أنهم قاموا بذلك بناء على تحريض من شقيق المحكوم عليه ” رامى احمد سعد وشهرته رامى كلاكس وفر هاربا،وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 16853 جنح مركز قويسنا وتولت النيابة التحقيقات .