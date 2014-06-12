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بالصور .. “عتيق” يتفقد طريق سوهاج الجديدة‎

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بالصور .. “عتيق” يتفقد طريق سوهاج الجديدة‎ بالصور .. “عتيق” يتفقد طريق سوهاج الجديدة‎

محافظ سوهاج يتفقد طريق سوهاج الجديدة

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج يرافقه المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة وكيل وزارة الري بسوهاج محمد وهبة رئيس مدينة سوهاج الجديدة محمد شكب رئيس مدينة سوهاج طريق سوهاج الجديدة للوقوف علي ما تم إنجازه على أرض الواقع في أعمال الطريق .

استمع المحافظ خلال الزيارة إلى شكاوى المواطنين المتضررين من عمل الطريق وقرر صرف تعويضات عاجلة وتوفير أماكن بديلة لأصحاب الأراضي التي يمر بها الطريق الجديدة .

وطالب أهالي قرية المحامده القبلية بعمل نفق أرضي لمرور المشاة فأكد المحافظ علي دراسة هذا المطلب وتنفيذه بالشكل الذي يرضي أهالي القرية وفقا للمعايير الهندسية للطريق .

تفقد محافظ الإقليم مدينة سوهاج الجديدة والاطمئنان علي سير عمل المشروعات التنموية داخل المدينة ، وأكد سيادته علي ضرورة العمل علي الانتهاء من تسليم المواطنين الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في موعد أقصاه 30 من يونيو الجاري علي أن يسلم ما يتبقى من وحدات سكنية في 30 سبتمبر القادم .

وفي نهاية جولته توجه إلى قرية أولاد سلامة بمركز المنشاة لتفقد طريق نجع مزيد أولاد علي أولاد سلامة بطول 2.700كم ضمن مشروع رصف الطرق الريفية 2 الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الدولي ، ويذكر أنه بدأ العمل بهذا الطريق في الثاني من فبراير الماضي .

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