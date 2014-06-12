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رفع كفاءة أجهزة الكشف عن المفرقعات بموانىء البحر الأحمر

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رفع كفاءة أجهزة الكشف عن المفرقعات بموانىء البحر الأحمر رفع كفاءة أجهزة الكشف عن المفرقعات بموانىء البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر الأحمر

قال اللواء بحرى حسن فلاح رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر انه تم التشديد على رفع كفاءة أجهزة الكشف على المفرقعات والمواد المتفجرة بموانى الهيئة فى محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء، مع إجراء الصيانة الدورية الأجهزة.

وأشار رئيس الهيئة انه يتم مراعاة الإجراءات الوقائية وتطبيق معايير السلامة المهنية فى استقبال البضائع الخطرة التى تحتاج إلى تعامل خاص خلال عملية التداول، مع مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى تداول رؤوس الماشية واتباع إجراءات الحجر الصحى.

وأكد فلاح ان الهيئة لا تدخر جهدا فى توفير كافة السبل لراحة للركاب المترددين على موانىء الهيئة، وتذليل أية معوقات قبل موسم عمرة رمضان واتباع اجراءات جديدة لتوفير الوقت وسرعة إنهاء إجراءات الجمارك والجوزات.

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