ننشر ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم

ننشر ترددات القنوات المفتوحة المؤكد بثها لكأس العالم مجانًا، والذي يشترط إذا كان القمر الصناعى أسترا أن يكون لدى المشاهد طبق لا يقل عن 240 سم، وريسيفر يعمل بنظام HD، أما إذا كان يعمل على القمر الصناعى هوت بيرد، فأن تكون لديه وصلة للنت وجهاز الريسيفر يعمل بنظام HD .

القنوات الألمانية ARD – ZDF

ستنقل جميع مباريات كأس العالم مجانا، ولكن من خلال ترددها المتواجد على القمر الصناعى أسترا، فيما سيتم تشفير القناة على الهوت بيرد على الترددات الآتية:

Astra 19.2°e –التردد 11954 – Hأفقى – 27500

Astra 19.2°e –التردد 11836 – Hأفقى – 27500

Astra 19.2°e –التردد 11362 – Hأفقى – 22000

Astra 19.2°e –التردد 11494 – Hأفقى – 22000

الباقة التركية TRT

الباقة التركية على القمر الصناعى تركي سات حصلت على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم مجانا، ويمكن مشاهدة جميع المباريات عبر القنوات «TRT 1، TRT Haber، TRT 3، TRT 1 HD، TRT Spor» وإليكم ترددات القنوات المذكورة التى ستنقل البطولة.

Türksat 3A 42°E –التردد 11096 – H أفقى – 30000

Türksat 2A 42°E –التردد 11919 – Vعمودى – 24444

Türksat 3A 42°E –التردد 11041 – Vعمودى – 8400

الباقة الإيطالية RAI

باقة قنوات rai sport حصلت على حقوق نقل مباريات كأس العالم، القنوات مفتوحة مجانا على القمر الصناعى هوت بيرد، ومن المتوقع تشفيرها لكن حتى الآن هى مفتوحة على القمر الأوروبي، ويمكن للجميع استقبالها مجانا وإليكم التردد:

Hotbird 13°E –التردد 10992 – Vعمودى – 27500

Hotbird 13°E –التردد 11804 – Vعمودى – 27500

Hotbird 13°E –التردد 11766 – Vعمودى – 27500

قناة DUHOK HD الكردية العراقية

تبث القناة عن طريق نقل المباراة من إحدى القنوات الأوروبية، وتقوم بإضافة التعليق العربي من «بى إن سبورتس»، وذلك لتقدم خدمة للشعب العراقى والعربى مشاهدة المباريات مجانا بالتعليق العربى تردد القناة:

NSS-12 – 57° E –التردد 11188 – Vعمودى – 1774

التردد يعمل فقط على الأجهزة الداعمة لتقنية HD، نظام

DVB-S2

القنوات الأفريقية RTS – ORTM – TPai

هذة القنوات التابعة للسنغال ومالى، وتغطى جزءا كبيرا من القارة الأفريقية، ستنقل مباريات كأس العالم مجانا وإليكم التردد:

Eutelsat W3A at 7° –التردد 10721 – H أفقى – 22000

باقة قنوات دولة مونتنجرو

حاصلة على حقوق نقل المونديال عبر قناتين وهما: RTVG montengroو RTCG 1 وإليكم ترددهما:

Eutelsat 16A –التردد 12597 – Vعمودى – 2848

قناة Armenia TV

تنقل البطولة لجمهور دولة أرمينيا، ولأى دولة تستطيع استقبال القمر يوتلسات، وإليكم التردد:

Eutelsat 36°E –التردد 11109 – Vعمودى – 3407

قنوات ITV 1 – ITV 2 – ITV 4

حاصلة حقوق المونديال على القمر الصناعى أسترا، وسيتم بث المباريات على القنوات الثلاث، وإليكم التردد:

Astra 1N – 28.5 °E –التردد 10758 – Vعمودى – 22000

القنوات الإنجليزية التابعة لشبكة بى بى سى BBC ONE – BBC TWO – BBC Four

تنقل هى الأخرى مباريات المونديال للجمهور الإنجليزى على القمر الصناعى أسترا، وإليكم التردد:

Astra 1N – 28.5 °E –التردد 10773 – H أفقى – 22000

قناة BNT البلغارية

تنقل عبر القمر الصناعى انتيلسات مباريات كأس العالم مجانا عبر شاشتها، وإليكم التردد:

Intelsat 12 at 45.0°E –التردد 11591 – Vعمودى – 30000

هناك بعض القنوات الأرضية حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم مجانا، عبر شاشتها، وذلك من خلال الشبكة الأرضية، والتى لا يمكن استقبالها إلا داخل حدود الدولة الحاصلة على حقوق نقل المباريات.