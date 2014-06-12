بالفيديو.. «داعش» تأمر مقاتليها بالزحف نحو بغداد والنجف وكربلاء

قالت قناة «العربية»الإخبارية، صباح الخميس، إن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمر مقاتليه وأنصاره بالتقدم نحو العاصمة العراقية بغداد والمدن الشيعية الكبري كالنجف وكربلاء للسيطرة عليها، وقال المتحدث باسم «داعش» أبي محمد العدناني :«واصلوا زحفكم فانه ما حمي الوطيس بعد، فلن يحمى إلا في بغداد وكربلاء فتحزموا وتجهزوا».

وتابع «حقا أن بيننا تصفية للحساب (...) حساب ثقيل طويل، ولكن تصفية الحساب لن تكون في سامراء أو بغداد، وأنما في كربلاء المنجسة والنجف الأشرك وانتظروا أن معكم منتظرون».

وكان مقاتلو «داعش» قد سيطروا على أجزاء من مدينة تكريت مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين شمال بغداد.