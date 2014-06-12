“جوجل” يحتفل ببدء انطلاق مونديال كأس العالم اليوم

احتفل موقع جوجل، ببدء موعد انطلاق مونديال كأس العالم المقرر هذه السنة في البرازيل 2014 ، والتي ستنطلق فعالياته اليوم الخميس ، وستشهد المباراة الافتتاحية لقاءاً بين منتخب البرازيل وكرواتيا ضمن الجولة الأولى للبطولة العالمية .

وينتظر توافد عشرات الآلاف من الجماهير على “إيتاكيراو” الملعب الجديد لنادي كورينثيانز، فريق الـ25 مليون مشجع، وعلى رأسهم الرئيس السابق لويس لولا داسيلفا، لإعلان انطلاق النسخة العشرين للمونديال .

وقد أبدت بلاد السامبا كامل الاستعدادات لاستقبال الحفل الذي سينطلق في ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساو باولو والذي سيحتضن كذلك 5 مباريات ضمن مباريات كأس العالم 2014 ، بمشاركة 32 دولة بينهم الجزائر الممثل العربى الوحيد.