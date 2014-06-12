رئيس لجنة ثانوية عامة يستعين بـ"استيكرات" تجنبا لضياع هواتف الطلاب

استعان رئيس لجنة المنيرة الإعدادية بنين والتى يؤدى بها طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء بـ"استيكرات" لوضعها على هواتف الطلاب أثناء دخولهم اللجان، حفاظا على الهواتف وعدم ضياعها.

وتواجد على باب المدرسة من الداخل 4 أفراد أمن، من بينهم سيدة لتفتيش الطلاب والطالبات أثناء الدخول باستخدام العصا الالكترونية، والتفتيش الذاتى للطالب.

بينما قال أحد أفراد الأمن لـ" اليوم السابع" إن أى طالب يحمل معه التليفون المحمول يتم أخذه منه قبل دخوله اللجنة ثم يمنح كل تليفون رقما ويعطى للطالب، مشيرا إلى أنه يتم منحه له بعد الانتهاء من اللجنة.