جنوب السودان: إن محاكم جرائم الحرب لا تحاكم سوى الأفارقة

قال رئيس جنوب السودان "سلفا كير"، اليوم الخميس، إن بلاده لن تنضم أبدا للمحكمة الجنائية الدولية قائلا: "إن المحكمة مشغولة على ما يبدو بملاحقة الزعماء الأفارقة فقط".

وقال للصحفيين مشيرا إلى المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا لها: "هذا الشىء موجه على ما يبدو للزعماء الأفارقة وإنه لابد من إذلالهم.. لن نقبل أبدا بهذا". وكان كير يتحدث فى جوبا عاصمة جنوب السودان فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس كينيا الجديد "أوهورتو كينياتا" الذى يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى المحكمة.

واستقبل جنوب السودان، الشهر الماضى، الرئيس السودانى "عمر حسن البشير"، وهو زعيم أفريقى آخر أصدرت ضده محكمة لاهاى لائحة اتهام بالتخطيط لجرائم حرب فى إقليم دارفور بغرب السودان. ويتهم الاتحاد الأفريقى عادة المحكمة الجنائية الدولية بالتحيز ضد الزعماء الأفارقة. وسيعقد الاتحاد الأفريقى قمة الأسبوع المقبل.

وتعهد كير وكينياتا بتنفيذ مذكرة تفاهم وقعت العام الماضى لمد خط أنابيب نفطى من جنوب السودان، الذى لا يطل على بحار إلى لامو على الساحل الكينى على المحيط الهندى. واستأنف جنوب السودان صادراته النفطية عبر السودان فى أبريل بعد توقف استمر 16 شهرا بسبب خلافات بشأن رسوم خط الأنابيب. ودفع الشقاق بين البلدين جنوب السودان إلى إجراء دراسات جدوى حول خطوط أنابيب بديلة عبر كينيا وعبر إثيوبيا إلى جيبوتى.