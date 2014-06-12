بالفيديو.. رئيس الأمن المركزي: الدولة أدت صلاة الجنازة على الإخوان.. والأمن قرأ الفاتحة (حوار)

قال اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، إن قوات الأمن منتشرة، وفى حالة استنفار في كل مكان داخل الجمهورية، وهناك حملات مختلفة لإعادة الانضباط إلى الشارع، مشيراً إلى أن استرداد هيبة الدولة مسألة «حياه أو موت» بالنسبة لأجهزة الأمن.

أضاف «عبدالله»، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن «الوزارة تعمل بكل طاقتها، وبأقصى جهد ممكن، لتنفيذ الخطط الأمنية عالية المستوى لتأمين الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، وجميع قطاعات الوزارة بدأت في مراجعة وإعداد خططها لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، والقوات جاهزة للتصدى لأى محاولات من الجماعات الإرهابية تسعى لتعطيل خارطة المستقبل أو إعاقتها»، موضحاً أن الدولة أقامت «صلاة الجنازة على جماعة الإخوان، والشعب والشرطة قرآ الفاتحة على روحها».

وكشف «عبدالله» عن تفاصيل تأمين الفعاليات الثلاث في مراسم تنصيب المشير عبدالفتاح السيسى؛ في المحكمة الدستورية العليا، وقصرى الاتحادية والقبة، موضحاً أن «عمليات التأمين كانت مسألة مصير لإعادة هيبة الدولة، ولهذا دفع الأمن المركزى بـ 20 ألف ضابط ومجند في القاهرة الكبرى لتأمين المناطق الثلاث، بجانب تعزيز الخدمات في قطاعات المباحث والأمن العام، وتمت إجراءات التأمين بالتنسيق مع الحرس الجمهورى».. وإلى نص الحوار:

■ في البداية.. كيف كانت استعدادات قطاع الأمن المركزى لتأمين استحقاقات خارطة المستقبل؟

- جهود أجهزة الأمن في تأمين استحقاقات خارطة المستقبل بدأت بطريقة جدية منذ أول العام الجارى، حيث أنعم الله علينا ونجحنا في تأمين فعاليات عملية الاستفتاء على الدستور في يناير الماضى، وأحبطنا مخططات إفسادها من خلال حرب شرسة على العناصر الإرهابية والتكفيرية، وبعدها جاءت ذكرى 25 يناير، ومرت بهدوء وسلام، ثم بدأنا فوراً في فترة استنفار جديدة وطويلة، استعداداً لتأمين المرحلة الثانية من خارطة المستقبل وهى الانتخابات الرئاسية.

■ هل ساهم قطاع الأمن المركزى بشكل مباشر في تأمين الانتخابات الرئاسية؟

- قطاع الأمن المركزى أصبح درع وزارة الداخلية لتأمين المواطن، وليس عصا للنظام، فقد ساهم مثل غيره من قطاعات الوزارة في تحقيق الأمن خلال الفترة الماضية، وقدم المزيد من التضحيات في حرب الوزارة مع الإرهاب، وفترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة استمرت شهرين كاملين، لم نكن ننام خلالهما تقريباً، ونسقنا وتدربنا مع القوات المسلحة بشكل منتظم لضمان نجاح خطة التأمين.

وكان الهدف تأمين اللجان الانتخابية والمقار وتأمين الناخب نفسه، والتصدى لمحاولات الإخوان إفساد الانتخابات، وتمكنا من منع وقوع التجاوزات التي شهدتها انتخابات 2012، حيث لم تشهد قرية مثلاً منع مواطنين من التصويت خصوصاً في القرى التي تسكنها كثافة سكانية من الأقباط، كما حدث في انتخابات الرئاسة قبل الماضية، ونجحنا في منع التنظيم الإرهابى من ارتكاب أفعاله الخسيسية المعتادة، وما زلنا في حالة استنفار أمنى مستمر لمواجهة محاولاته.

■ هل «الداخلية» مستعدة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- نعم جميع قطاعات وزارة الداخلية جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية، التي تعد أهم مراحل خارطة المستقبل، حيث ستكتمل بعدها أركان الدولة، ونحن مستعدون وبدأنا في الخطط التمهيدية ووضع خطط التدريب والتلقين والتوعية والتسليح وخطط توزيع المركبات وتجهيزها، ولدينا تصور لخطة التأمين ستتم مناقشته في ضوء خطة الوزارة الشاملة التي يعتمدها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتقوم كل القطاعات المعنية بتطبيقها.

■ لماذا الانتخابات البرلمانية هي الأهم من وجهة نظرك؟

- لأن الدستور- وهو الاستحقاق الأول- وقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وضعت نظاماً معيناً للبرلمان، وقامت بتقليص سلطات رئيس الجمهورية، ولهذا أطالب المواطنين بأن يقوموا بتجهيز أنفسهم من الآن لاختيار المرشح «الصح»، والمواطن صاحب الحق في الاختيار، وأقول له من الآن: «انسى الفلول وابعد عن الإخوان، واختار اللى هيبنى مصر»، ونحن نشعر وفقاً لتقارير أمنية بأن الانتخابات البرلمانية أصعب من الرئاسية والاستفتاء على الدستور، بسبب العصبيات والقبليات، ونوايا تنظيم الإخوان المتوقعة والمرصودة، وأرى من وجهة نظرى أن هذا التنظيم الإرهابى فشل سياسياً.

■ هل لديكم معلومات عن مخططات بمشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية؟

- نحن جهاز أمنى، وهناك جهات مهمتها جمع المعلومات عن مخططات هذا التنظيم الإرهابى، الذي سعى بكل الطرق وحاول عرقلة الاستفتاء والرئاسة، والأجهزة جمعت معلومات عن خطط الإخوان في مصر وتنظيمهم الدولى، وتقوم الأجهزة الأمنية بإجهاض هذه المخططات أولاً بأول، ونعتقد أنهم يلعبون على البرلمان بعدما فشلوا في إفساد الاستفتاء والرئاسة.

■ وهل بدأت الاجتماعات التنسيقية للانتخابات البرلمانية؟

- نعم بدأنا في بعض الإجراءات التمهيدية بالوزارة، وكل جهة تقوم بوضع خطتها الأمنية، ويتم عرضها على الوزير، ثم يجتمع المجلس الأعلى للشرطة لإقرار الخطة، وعقب ذلك تقوم كل جهة بتأهيل قواتها على أعمال التدريب، وكل فترة تزيد المهام كلما اقتربنا من الاستحقاق الثالث، وقواتنا في الأمن المركزى تحت تصرف الوزارة لتأمين إرادة المواطنين في الانتخابات بعد استعادة مصر هيبتها بانتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيساً للبلاد، خاصة عقب التنصيب الرسمى وحضور وفود عربية وأفريقية وغربية، وهناك مسؤولية كبيرة على الجيش والشرطة لأنهم يتطلعون إلى مصر العروبة.

■ ما الأسلحة أو المعدات التي نجحتم في توفيرها؟

- بصفة عامة استكملنا احتياجاتنا من تجهيزات فض الشغب والتصدى للمظاهرات من دروع شخصية وبواعث غاز بالإضافة إلى أسلحة حديثة للمجموعات القتالية، حيث تم توفير بنادق جديدة، وتمكنَّا بفضل الله من تغطية أو توفير 80% من احتياجاتنا، وأصبح الأمن المركزى مسلحاً بأحدث المعدات والأسلحة التي تستخدم في مكافحة البؤر الإجرامية، فضلاً عن إرسال بعثات إلى بلاد مختلفة للتدريب واستخدام مختلف الأسلحة، لأن جهاز الأمن المركزى هو بالفعل درع للشعب لمواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون وليس عصا السلطة، والشهداء الذين يتساقطون كل يوم يثبتون أن الأمن المركزى درع للشعب وليس عصا في يد السلطة.

■ كم عدد القوات التي شاركت من الأمن المركزى في تأمين فعاليات تنصيب رئيس الجمهورية؟

- بالنسبة لقوات الأمن المركزى؛ شاركت بـ 20 ألف ضابط ومجند في نطاق المنطقة المركزية «القاهرة والجيزة»، ووضعنا خطة محكمة لتأمين 3 مناطق، هي: محيط المحكمة الدستورية العليا، ومحيطا القصرين الجمهوريين: الاتحادية والقبة، وكنا في حالة جيدة ومستعدين من قبل الانتخابات الرئاسية لأى فعاليات، ووضعنا 6 خطط أخرى، منها خطة تأمين الجمهورية بصفة عامة، وخطة تأمين المناطق السياحية والأثرية، وخطة تأمين خطوط سير الوفود والشخصيات العامة المشاركة في المراسم، وخطة تأمين المناطق الحدودية، وخطة التدخل السريع لمواجهة الإخوان، وتواجدتُ في محيط المحكمة على رأس القوات منذ السابعة صباحاً، فالتأمين كان يعنى بالنسبة لنا مسألة «حياة أو موت»، كان يعنى كرامة دولة، وتأمين فعاليات تنصيب رئيس اختاره الشعب وليس الداخلية.

■ البعض يؤكد أن عدلى منصور والسيسى حضرا في مروحية واحدة.. هل هذا صحيح؟

- أنا كنت موجوداً لتأمين المحكمة الدستورية مع قواتى، وكل منهما حضر بطائرة خاصة، وقوات الحرس الجمهورى كانت تقوم بتأمين الرئيسين، وكانت مهمتنا التأمين في النسق الثانى، ومن خلال الأعماق وخطوط السير في مواكب المسؤولين الذين حضروا أداء اليمين الدستورية، وعددها 102، وكذلك تأمين مبنى المحكمة، وكان هناك إغلاق لكل الطرق والشوارع وقت حلف اليمين، وكل المراسم على أعلى مستوى، وكل من الرئيسين غادر في مروحيته.

■ هل تحدثت مع الرئيس السيسى أثناء تواجدك في مراسم حلف اليمين؟

- الرئيس السيسى التقيته أكثر من مرة في مناسبات سابقة، لكن يوم مراسم حلف اليمن لم نتحدث، في البداية حضر الرئيس السابق عدلى منصور في مروحية خاصة بتأمين من الحرس الجمهورى، ثم حضر بعده بدقائق الرئيس المنتخب بمروحية بتأمين الحرس الجمهورى، وكانت الأجواء بروتوكولية بالدرجة الأولى لا تسمح بوجود مناقشات جانبية أو حتى حديث، والسيسى رجل دولة منضبط للغاية، وتواجده على رأس السلطة سيعيد للدولة هيبتها.

■ هل وقعت أحداث شغب أو عنف من قبل تنظيم الإخوان يوم مراسم التنصيب؟

- «كل اللى قدر عليه» الإخوان هو التجمع في أماكن بعيدة، لأنهم كانوا يعلمون أن من يقترب من أي فعالية «هالك»، وبالرغم من ذلك حاولوا الخروج للتظاهر والحشد في القاهرة والجيزة، إلا أنهم فشلوا، لم يعد أي أحد منهم مصدقاً أن هناك دولة تستطيع أن تتصدى لهم وتحبط مخططاتهم، نظموا 4 مسيرات في عين شمس والطالبية وحلوان والفيوم، كل واحدة منها لم تتعد مائتى شخص، ولم نطلق سوى 3 أو 4 قنابل غاز لتفريقهم، وباقى المسيرات حين سمعت سارينات سيارات الشرطة فرت هاربة في الشوارع الضيقة، وخروجهم كان لـ«الشو الإعلامى» فقط حتى تتمكن قناة الجزيرة من التصوير وبث أن هناك مظاهرات ضد الرئيس المنتخب.

■ معنى ذلك أن الإخوان فشلوا في إفساد حفل التنصيب؟

- نعم، كانوا يعلمون جيداً أن الذي سيقترب في هذا اليوم من محيط المحكمة، مقر حلف اليمين الدستورية، سيقع ضحية كرامة الدولة، أما بالنسبة لقصر الاتحادية فقد تسلمنا محيط المنطقة ليلة مراسم التنصيب، وانتظرنا حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى، ولم نغلق الطرق لامتحانات الثانوية العامة، حيث نراعى جوانب عدة أثناء إجراءات التأمين، ثم بدأنا في تكثيف الإجراءات الأمنية، ونفس تلك الإجراءات تمت في محيط قصر القبة.

■ بم شعرت عند سماعك خطاب الرئيس السيسى في قصر القبة؟

- شعرت أن الدولة عادت بهيبتها وكرامتها، حيث كانت كل أطياف الشعب ممثلة في حضور الخطاب، وليس الأهل والعشيرة فقط حين كانت مصر مختطفة من عصابة، وكلام الرئيس السيسى كان صادراً من القلب، وعندما تحدث عن الشهداء، فهو من أعلم الناس بالشهداء، عاش معنا تجارب ووقائع استشهاد كثيرة، من بينها جنازة شهداء رفح الذين اغتالتهم أيادى الخسة والغدر، وكان المعزول مرسى نفسه قد تحدث في خطاب له عن شهداء الشرطة إلا أنه لم يكن صادقاً، كان يتاجر بالقضية كعادة جماعته.

وقد صاغ السيسى في الخطاب رؤية واضحة وتكليفات صارمة إلى الجميع في كل القطاعات، وهذا يدل على وجود برنامج واضح يسعى إلى تحقيقه بمساعدة الشعب.

■ هل كانت هناك تكليفات لوزارة الداخلية في خطاب الرئيس؟

- نعم تحدث الرئيس حديثاً شاملاً عن رؤيته للمستقبل القريب والبعيد في كل الاتجاهات، وذلك في حضور جميع طوائف الشعب؛ من حكومة ونقابات وأحزاب ومسلمين ومسيحيين، وإعلاميين وأدباء، ومن بين حديثه أكد ضرورة تدعيم الأمن، بالأمن يوجد الاستثمار وتنشط السياحة وتبنى المصانع، وبالتالى تقل البطالة وينخفض معدل الفقر، وهو المطلوب، وأول التكليفات هو إعادة الأمن إلى الشارع المصرى دون أي تجاوزات.

■ كيف تقيم الأداء الأمنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟

- الأمن في تعافٍ بشكل كبير، وقوات الشرطة رغم كل الأحداث التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ما زالت صامدة تتحدى الصعاب، فمنذ ثورة 25 يناير وجهاز الشرطة مستهدف من جماعات ظلامية تسعى لتدميره، ثم تتفرغ للجيش ومن ثم تسيطر على الدولة، وبالفعل عانينا وأُرهقنا من فعاليات الشغب والمسيرات والعمليات الإرهابية التي استهدفت ضباط وأفراد الداخلية والقوات المسلحة خلال الفترات الماضية، إلا أننا بتوفيق الله لنا وسداده وبحفظه للبلاد نجحنا في اجتياز المرحلة، وأحبطنا العديد من المخططات والعمليات الإجرامية، وضبطنا كميات كبيرة من المتهمين والأسلحة النارية والمتفجرات والهاربين من السجون والمطلوبين جنائياً، وأحكمنا السيطرة على جميع البؤر المتوترة.

خلال السنوات الثلاث الماضية كانت هناك «كلاب تعوى كثيراً»، ولم يكن أحد ليصدقنا، والأجواء كانت مشحونة بدرجة كبيرة، ولكن مع مرور الوقت بدأ المواطنون في تفهم الظروف التي مررنا بها، وأعتقد أن القضاء العادل أنصف الكثير من ضباطنا الذين طالتهم اتهامات باطلة في قضايا قتل المتظاهرين.

■ هل تستطيع أن تقول إن المواطن العادى بدأ يحس بالأمان؟

- نعم، الناس بدأت تشعر بالأمان، وتشعر بعودة الداخلية والشرطة، وأضرب لك مثالاً؛ فقد مرت علينا فترات رأينا الناس لا يسافرون عبر الطرق السريعة من بعد المغرب، والآن أرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى مواطنين يسافرون حتى الثانية صباحاً، هذا من جهود الشرطة في ردع المجرمين، والفترة المقبلة ستشهد حملات يومية لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات.

■ لكن من يطلقون على أنفسهم «تحالف دعم الشرعية» يؤكدون أن الشرطة تظهر في فترات ثم تختفى؟

- هذا الكلام غير صحيح، نحن جهاز أمنى لا نعمل إلا لصالح المواطن، ولن نكون عصا للنظام، فالشرطة والجيش انحازا لإرادة الشعب في 30 يونيو، والفترة المقبلة سوف تشهد حملات يومية وبشكل مكثف لتحقيق الانضباط في الشارع وبعدها تتحقق الإنجازات في المجالات المختلفة من الاقتصاد والسياحة وغيرهما.

■ وما رأيك في توعد ما يسمى «جماعة أنصار بيت المقدس» للشرطة بهجمات مقبلة؟

- لن نسمح لأى جماعة مهما كانت بترويع المصريين أو تخويفهم، ونتصدى للعناصر الإرهابية وفقاً للقانون، ولن نبخل بآخر قطرة دم من أبنائنا، «خليهم ينزلوا في أي شارع وهتشوف هيتعمل فيهم إيه»، هذه جماعة ملفوظة من جميع أطياف المجتمع، فـ«الدولة صلت الجنازة على الإخوان والشعب قرأ عليها الفاتحة».

■ لكن ضباط الأمن المركزى مستهدفون من تلك العناصر الإرهابية؟

- نعم، لكن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، آخر شهدائنا كان العميد أحمد زكى الذي فخخوا سيارته في منطقة أكتوبر، واغتالوه بيد الخسة والغدر أمام منزله، وخيانة جيرانه الإخوان كانت لها دور في عملية رصده واستهدافه، رغم أنه كان مثالاً للشهامة والدفاع عن الوطن، والتحريات أثبتت ذلك بشكل قاطع.

■ هل رصدتم ضباطاً ينتمون للإخوان داخل قطاع الأمن المركزى خلال الفترة الماضية؟

- ليس انتماء إلى الجماعة بالشكل المباشر، ولكن رصدنا من 4 إلى 5 ضباط لهم ميول ناحية الجماعة، وتم استبعادهم فوراً من قطاع الأمن المركزى ونقلوا إلى أماكن أخرى، وذلك بمثابة «قرصة ودن» لهم، أما إذا استمرت ممارساتهم تلك وهم تحت المراقبة فستكون القرارات التالية هي الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة.

■ كم عدد قوات الأمن المركزى؟

- قوات الأمن المركزى قوامها 100 ألف من الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية، وجميعم تم إلغاء الإجازات والراحات الخاصة بهم وقت الانتخابات الرئاسية للمشاركة في التأمين، وهم دائماً جاهزون لتحقيق المهام التي يتم تكليفهم بها دون أي تجاوز.

■ لكن هناك محافظات تخلو من قطاعات الأمن المركزى؟

- صحيح بالفعل، لأن لدينا قطاعات للأمن المركزى في 21 محافظة فقط، وهناك 7 محافظات ليس بها قطاعات للأمن المركزى، وهى: بورسعيد والسويس وكفرالشيخ والفيوم والوادى الجديد ومطروح وأسوان.

■ وهل يشكل ذلك عبئاً؟

- بالتأكيد، ومن هنا بدأنا في إعداد خطة توسعية لإنشاء قطاعات جديدة وتوفير الدعم البشرى لها.

■ لكن البعض يردد أن أعداد الأمن المركزى تتجاوز المليون ضابط ومجند؟

- هذا الكلام غير صحيح، وأتمنى أن تكون أعداد الأمن المركزى 250 ألفاً، ولكن أعدادنا الحقيقة هي 5 آلاف ضابط و8 آلاف فرد والباقى مجندون، وهذه الأعداد تشمل كل من يقوم بعمليات تأمين المنشآت الحيوية والجهات الأمنية والسيادية، وما قيل عن أعداد الأمن المركزى وجهاز مباحث أمن الدولة وقت ثورة 25 يناير لم يكن صحيحاً، وكان هذا هدفه تحطيم وزارة الداخلية بكل الطرق.

■ البعض يردد أيضاً أن هناك احتجازاً لأبرياء داخل معسكرات الأمن المركزى، فما تعليقك؟

- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، معسكراتنا مفتوحة للجهات القضائية، ومن حقها أن تجرى تفتيشاً عليها في أي وقت، هذا الكلام يتردد بين الحين والآخر، ونحن نصر على عدم صحته، وهذه محاولات من الجماعة الإرهابية لاختراق كل القطاعات، وسبق للنيابة العامة أن شكلت لجنة وأجرت تفتيشاً للمعسكرات ولم تجد شيئاً.

■ ماذا عن الحملات الأمنية التي يشارك فيها قطاع الأمن المركزى لضبط المجرمين والمطلوبين جنائياً؟

- الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة يومياً في كل محافظات مصر لضبط المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط تجار المخدرات ومحترفى السرقة بالإكراه، ومن حين إلى آخر نشن حملات مكبرة، كالتى قادها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على منطقة الجعافرة وبحيرة المنزلة، وأسفرت عن نتائج ممتازة في مجال ضبط المتهمين والأسلحة وتنفيذ الأحكام، ولدينا خطة مرحلية بأن تكون هناك حملات في كل محافظة لإعادة الأمن والاستقرار، وليس الهدف «الشو الإعلامى» كما تردد جماعة الإخوان «المريضة نفسياً».

■ ما هي المحافظات التي تحتاج إلى ضربات أمنية سريعة؟

- كل محافظات مصر ضمن الخطة الأمنية الواسعة لاستعادة هيبة الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية، وأهمها ستكون الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية، وذلك للاتساع الجغرافى لتلك المناطق، ومحاذاتها لظهير صحراوى، والحديث عن وجود مجموعات إخوانية في هذه المحافظات لا يمثل أي عبء على الأجهزة الأمنية، لأن هناك قانوناً سيتم تطبيقه على الجميع دون أي تسامح، ومصر كلها أعلنت انتهاء عهد الإخوان إلى الأبد، ولن يعود، خاصة بعدما تلطخت أيدى قادتها بدماء المصريين، وأصبحوا مرتبطين بمخططات التخريب والتدمير، ولن نبخل بدمائنا في سبيل تنفيذ القانون والحفاظ على سلامة الوطن والمواطن.

■ ماذا عن تأمين المناطق الحدودية والوضع الأمنى في سيناء؟

- تأمين الحدود من مهامنا الدائمة خاصة الحدود الشرقية التي نتولى تأمينها لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى داخل البلاد، أما الحدود الغربية فهى مسؤولية القوات المسلحة، وبالنسبة لسيناء ففى الفترة الأخيرة كانت هناك نجاحات أمنية كبيرة، حيث تم تطهيرها بنسبة 85% من الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، كما أن تأمين الحدود يشهد تكثيفاً للوجود الأمنى.

■ كيف ترى مستقبل جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة؟

- الإخوان جماعة فاشلة سياسياً، ولقد كرهها الشعب ولفظها، وبتوفيق من الله أستطيع أن أقول إننا صلينا الجنازة على الإخوان، ويقع على المواطن ألا يلتفت إلى ما يشاع عن حشودهم التي تكاد تكون منعدمة تماماً، ولا تتعدى المسيرة أكثر من 200 شخص، يختارون أماكن شعبية ذات كثافة سكانية عالية.