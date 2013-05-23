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جدو لأبو تريكة: يا ملك النهائيات

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جدو لأبو تريكة: يا ملك النهائيات جدو لأبو تريكة: يا ملك النهائيات

وصف محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي ولاعب هال سيتي السابق زميله في منتخب محمد أبو تريكة بـ"ملك النهائيات".

FilGoal.com كتب تقريرا يصف أبو تريكة بأنه ملك النهائيات بفضل عدد الأهداف التي أحرزها في المباريات الحاسمة لفرقه.

واليوم توج أبو تريكة مع بني ياس بكأس دوري أبطال الخليج، وسارع جدو بتهئنته نجم الكرة المصرية.

وقال جدو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك يا تريكة كأس الخليج.. ملك النهائيات".

ويلعب أبو تريكة وجدو كثنائي هجوم في منتخب مصر ومعه محمد صلاح في رحلة الفراعنة للعودة إلى محفل كأس العالم.

أبو تريكة سجل هدفا في نهائي البطولة وصنع أخر ليقود بني ياس للفوز على الخور في المباراة الختامية.

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