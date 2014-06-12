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رسالة للملك من هادي تلقاها الأمير سلمان

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رسالة للملك من هادي تلقاها الأمير سلمان رسالة للملك من هادي تلقاها الأمير سلمان
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نائب خادم الحرمين خلال استقباله وزير الدفاع اليمني

جدة - واس

    استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بجدة أمس وزير الدفاع بالجمهورية اليمنية اللواء ركن محمد ناصر أحمد. ونقل وزير الدفاع اليمني خلال الاستقبال رسالة شفهية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، كما نقل الوزير اليمني تحيات وتقدير فخامة الرئيس اليمني لخادم الحرمين الشريفين ولنائب خادم الحرمين الشريفين فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته. كما جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي واللواء حسين بن محمد العساف ومدير إدارة التعاون العسكري الدولي اللواء ركن علي بن إبراهيم الفواز ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى والملحق العسكري السعودي في اليمن العميد ركن مذكر بن عبدالرحمن الحارثي.

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