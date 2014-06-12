المهارات اللاتينية تصطدم بتطور الكرة الأوروبية

منذ أن وطئت قدماى أرض البرازيل وأنا أعيش حالة غير عادية تمتزج فيها ذكريات الماضى بأحلام المستقبل، فما سمعته عن تعلق الشعب البرازيلى بكرة القدم شىء، وما لمسته بنفسى شىء مغاير تماما، فالكرة بالنسبة لهذا الشعب بمثابة الغذاء للشعوب الأخرى.

ولا أخفيكم سرا فأنا أشعر بالخوف قبل السفر، بسبب ما تردد حول وجود احتجاجات ومظاهرات مناهضة للمونديال، وما إن وصلت برازيليا تبدد لدى هذا الإحساس، وشعرت وكأننى فى القاهرة، فهناك عوامل متشابهة كثيرة بين الشعب البرازيلى والشعب المصرى فى عاداته وتقاليديه وارتباطه بكرة القدم.

رائحة الكرة تفوح من جميع أركان البرازيل، فالشوارع ووسائل المواصلات والتاكسيهات والحوائد والجدران وملابس الأطفال والشباب كلها- تحمل شعار البطولة، وتتزين بصور نجوم المونديال، وللاعبى البرازيل القدامى والحاليين نصيب الأسد من الدعاية والصور التى تكتظ بها شوارع البرازيل، وفى مقدمتهم الجوهرة السوداء بيلية وجارينشيا ووزيكو ورماريو ورونالدو ونيمار ومارسيلو وهالك وفريد، فلا مكان، ولا وقت للاحتجاجات، فالشغل الشاغل للجماهير هنا هو متابعة نجوم منتخبهم والتمتع بمشاهدة نجوم العالم الذين يجتمعون فى بلدهم ميسى ورونالدو وراموس وتشافى وإنييستا وبالوتيللى وبوجبا ودروجبا ودى ماريا ورونى، فلا يوجد مران لأى منتخب إلا، وتجد آلاف الجماهير يلتفون حوله.

اليوم تشهد البرازيل حفل افتتاح أكبر حدث رياضى فى العالم واثق بأن الحفل سيخرج فى صورة مشرفة تليق بالحدث الأهم والأقوى كرويا على مستوى العالم، فالجميع هنا متشوق لبدء المباريات الرسمية والإعلان عن قص شريط البطولة بالمباراة الافتتاحية بين البرازيل والكروات.

الجميع هنا متأهب ومنتظر المباراة الافتتاحية، وأنا معهم، فكلى شوق لرؤية نجوم السامبا وهم يلعبون أمام جمهورهم فى مثل هذا الحدث الذى لا يتكرر كثيرا، ومما رصدته، ولمسته بنفسىن أن هذا الشعب لن يتنازل عن المنافسة على اللقب، ولن يفرط فى تأهل فريقه للمباراة النهائية.

وأرى أن الجمهور البرازيلى سيكون له عامل السحر فى فوز فريقه فى مباراة اليوم أمام منتخب كرواتيا صاحب الحظ العثر، بعد أن أوقعته القرعة فى مواجهة البرازيل فى المباراة الافتتاحية، لذلك أتوقع أنهم لن يظهروا بمستواهم الحقيقى.

لا شك أن الكرة الأوروبية تطورت كثيرا فى الآونة الأخيرة، خصوصا فى آخر 3 سنوات، لكن الرصاع الحقيقى يكمن فى مهارات منتخبات أمريكا الجنوبية واصطدامها بتطور الكرة الأوروبية بنجومها ولاعبيها، وسنجد منافسة غير عادية بين ميسى ونيمار ممثلين عن الكرة اللاتينية وبين كريستيانو ومولر، ومن كل هذه الصراعات والمنافسات سنكون نحن الفائز الأوحد بوجبة كروية لا تتكرر سوى كل 4 سنوات.

وأنا شخصيا أشفق كثيرا على الأرجنتينى ميسى- أفضل لاعبى العالم الذى يعيش كابوس مفزع يراوده بقياده بلاده لمنصة التتويج بكأس العالم ففضلا عن أن هذا يعتبر مجدا شخصيا له، فان كل ما حصل عليه ميسى من بطولات وألقاب وأرقام قياسية من برشلونه شىء، وقيادته منتخب بلاده للقب المونديال شىء آخر، أنا شخصيا لمسته، وعشته مع منتخب مصر، فبطولة واحدة مع منتخب بلادى تساوى عندى عشرات البطولات التى حصلت عليها مع الزمالك.