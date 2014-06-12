في أبريل الماضي طلبت وكالة «أسوشيتدبرس» من مراسلها في كوريا الشمالية، أن يتأكد من صحة قصة ترددت على نطاق واسع في وسائل الإعلام، مفادها أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أصدر تعليمات تلزم جميع الرجال الكوريين، بـأن يقصوا شعرهم على شكل «تسريحة» شعر الزعيم، وكانت وسائل إعلام أخرى أكثر كرما، قد قالت إن الرئيس حدد عددا من قصّات الشعر، يمكن للمواطن أن يختار إحداها على ألا يخرج عن القائمة المحددة.

ما لاحظه المراسل ببساطة أن ذلك كله بلا أساس، فلا هو وجد أثرا لذلك القرار المزعوم، ولا لاحظ أيّ تغيّر خاص على قصّات شعر الكوريين الشماليين. لقد كانت تلك «قصة خيالية أخرى تم دحضها» على حد وصفه.

لكن ذلك النفي الصحفي من أسوشيتدبرس، وهي الوكالة الوحيدة التي سمح لها –العام الماضي- بفتح مكتب في بيونج يانج، لم يؤثر كثيرا على الصورة الذهنية المرسومة عن كوريا الشمالية، ولم يسمع به – بالنفي- ربع من سمعوا القصة الخيالية، وذلك ببساطة لأن في كوريا الشمالية من الأعاجيب ما لا يختلف في الجوهر عن حكاية تسريحة الزعيم، وما في انتقال السلطة المطلقة من الجد إلى الابن إلى الحفيد، أو في طقوس البكاء الجماعي التي تنقلها الإذاعات من حين لآخر أو إعدامات أفراد العائلة الرئاسية، إلا بحرا واسعا من الأعاجيب يمكن أن تذوب فيه الكثير من القصص المزيفة.

إن الصورة الذهنية التي ينتجها زعيم أو وطن أو جماعة هي مسؤولية ذاتية بالأساس، فلم يكن أحد ليصدق حكايات «مضاجعة الوداع» أو «جهاد المناكحة» مالم يسمع مرارا من الإسلاميين بجواز التزوج من طفلة في التاسعة، ويصعب أن تقنع أحدا في عالم اليوم أن مصر تختلف كثيرا عن كوريا الشمالية حين يسمع عن جلسة محكمة تصدر حكما بإعدام 529 متهما في ساعة زمن.

وما يجري، في وسائل الإعلام العالمية منذ أشهر، من عملية «تكوير مصر»، أي تحويلها إلى كوريا الشمالية، نموذجا ومصدرا للأعاجيب والنكات، هو مسؤولية مصرية أولا وأخيرا، يمكن لأي مطلع على الصحافة الأجنبية أن يلاحظ أن مصر وحكومتها لم يعد يتم تناولها إلا وفق صيغ معتمدة ثابتة «حكومة الانقلاب المدعومة من الجيش» «الانقلاب العسكري الدموي» «الحكام العسكريين في القاهرة» ..إلخ، ولا يغير من تلك الحقيقة عمليات التخفيف والمونتاج التي تجريها بعض الصحف المصرية في نقلها ما تكتبه الصحف الأجنبية عنا، وهذه التوصيفات «العسكرية» للنظام المصري، لا تتوقف عند وصف طبيعة النظام، لكنها تجعل من مصر –تماما مثل كوريا الشمالية – مصدرا يمكن أن تصدق عنه أي شيء، ولكن على عكس حكاية «تسريحة شعر» رئيس كوريا، فإن الحكايات المصرية ليست خيالية للأسف.

فمثلا، كان يكفي أن يعرض جون ستيورات –الكوميديان الأميركي- لقطة عادية لنتائج الانتخابات المصرية: صورة للسيسي تحته رقم 97 % وصورة صباحي وتحته رقم 3 %، حتى تنفجر الضحكات في الاستديو الأمريكي دون الحاجة لتعليق، فتلك لا يمكن أن تكون نتيجة أي انتخابات حقيقية، وهي نسبة خجل أن يعلن مثلها بشار الأسد، إذا أضفنا إلى ذلك خلفية الخبر نفسه، وهي توقف البرنامج الكوميدي الأشهر في مصر، مع بداية العهد الجديد، فيصعب أن يأخذك أي أحد بجدية حين تتحدث عن المستقبل وخارطة طريق الديمقراطية.

وللأسف يتم الخلط أحيانا بين أن تتحول مصر إلى «كوريا شمالية» بالفعل، (وهذا لا يمكن لأن البلدان لا تتطابق) وبين تحويلنا إلى ذلك النموذج عالميا بواسطة الميديا والإهمال السياسي (كمستوى التمثيل الغربي في حفل تنصيب السيسي)، وهذه النمذجة ممكنة وتتم باضطراد، بمعاونتنا.

فمن يصدق – إلا في أماكن مثل كوريا الشمالية- أن شخصا يقضي عقوبة السجن المشدد 3 سنوات بسبب «وقفة احتجاجية»؟ بينما يتم إلغاء حكم ضباط مسؤولين عن قتل 37 سجينا داخل سيارة ترحيلات بإطلاق الغاز؟ علما بأن ثلاثة من الضباط الأربعة، كان حكمهم «سنة مع وقف التنفيذ»، بعد أن اعتبرت النيابة أن إطلاقهم الغاز داخل العربة المغلقة كان «إهمال» و«قتل خطأ» !

وليس أسوأ من تلك «الحكايات الكورية» إلا تبريراتها، كالقول بأن إعدامات المنيا الجماعية هي «حكم أول درجة»، كأن أحكام القضاء صارت لعبة أو مزحة في أي من درجاتها، أو كأنه من البديهي أن يصير حكم القضاء وسيلة للترهيب السياسي.

إن «تسريحة شعر الرئيس الكوري» حكاية خيالية، ولكن جهاز الإيدز والكفتة لازال ينتظر موعده المزعوم في 30 /6، ولم يعتذر عنه أو عن صاحبه أحد، كأنها محاولة أخيرة لتحويل تاريخ الإطاحة بالإخوان، إلى نكتة كورية أخرى.