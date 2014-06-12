الكويت مازالت تدرس الأسعار لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران

قال وزير النفط علي صالح العمير:” إن الكويت مازالت تدرس أسعار الغاز التي تريد استيراده من إيران” ، مشيرًا :” إلى أنها لم توقع أي اتفاق بهذا الأمر حتى الآن ” .

> وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول ” أوبك” بفيينا أمس:” أن بلاده تسلمت مقترح إيراني بهذا الشأن، ومازال محل دراسة من جانب الكويت ” .

وتابع: ” لم نتفق بعد على السعر ولا الكمية ولا طريقة التزويد” .

وخلال الشهرين الماضيين وقعت الكويت ثلاث اتفاقيات تضمن لها استيراد نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنويا من شركات شل وقطر غاز وبي.بي، وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف.