«داعش» تستعد لدخول بغداد

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فجر الخميس، أن إسلاميي تنظيم ما يعرف باسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) يدعون أنصارهم للتقدم إلى بغداد.

وأعلن موقع سايت الأمريكي، الذي يراقب المواقع الإسلامية، أن «جهاديي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، الذين شنوا هجومًا خاطفًا في شمال ووسط العراق، دعوا أنصارهم للتقدم إلى بغداد.

وفي تسجيل صوتي يعود إلى، الأربعاء، ونسب إلى المتحدث باسم «داعش»، أبومحمد العدناني، أمر الأخير «الجنود بالتقدم إلى بغداد»، منتقدًا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لـ«عدم "كفاءته».